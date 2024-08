HPS finalise l’acquisition de l’irlandais CR2 Limited et renforce sa position dans le secteur des paiements numériques

HPS a officiellement finalisé l’acquisition de 100 % du capital de la société irlandaise CR2 Limited, après la levée des dernières conditions réglementaires.

CR2, basée à Dublin avec des bureaux à Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie, est reconnue pour ses solutions innovantes en matière de banque digitale et de paiements électroniques. Sa plateforme phare, BankWorld, équipe plus de 90 banques dans plus de 50 pays, offrant une gamme complète de solutions incluant la banque digitale, les portefeuilles numériques, et les systèmes de paiement tels que l’émission de cartes, la gestion des distributeurs automatiques de billets (DAB) et l’acquisition de commerçants. L’écosystème de CR2 se distingue également par son intégration facile avec des fintechs tierces, grâce à des solutions plug-and-play.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique AccelR8 de HPS, visant à accélérer sa croissance. L’intégration de CR2 devrait apporter de nouvelles opportunités de revenus pour HPS sur des marchés complémentaires. En combinant les atouts de BankWorld avec sa propre solution PowerCARD, HPS se positionne désormais comme un acteur de premier plan capable de fournir des solutions de paiement et de banque digitale à la pointe de la technologie, aidant ainsi ses clients à améliorer leur compétitivité dans un environnement en constante évolution.

L’opération devrait également avoir un impact positif sur le bénéfice par action de HPS dès la première année, grâce aux synergies anticipées. Pour l’année se terminant en juin 2023, CR2 a généré un chiffre d’affaires de 23,8 millions d’euros. À court et moyen terme, il est prévu que CR2 contribue aux revenus annuels de HPS à hauteur de 25 à 30 millions d’euros. La transaction a été financée par un emprunt bancaire.

HPS a été conseillé par Evercore en tant que conseiller financier exclusif, tandis que les cabinets Norton Rose Fulbright et Matheson LLP ont assuré les conseils juridiques.