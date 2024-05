Le Marocain HPS acquiert l’Irlandais CR2

Après avoir fraîchement ouvert un nouveau bureau en Inde, HPS (Hightech Payment Systems) poursuit sa stratégie d’expansion mondiale. Le Groupe marocain, spécialiste en matière de logiciels et de solutions de paiement, vient tout juste d’acquérir CR2 Limited, l’un des principaux acteurs internationaux de logiciels de banque et de paiement numériques.

Selon l’opérateur marocain, cette transaction stratégique lui permettra de renforcer sa position d’acteur mondial de premier plan dans le secteur des logiciels bancaires et de paiements numériques, tout en continuant à créer de la valeur pour ses clients, partenaires, actionnaires et autres parties prenantes. Disposant de bureaux à Dublin, à Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie, CR2 est à ce jour reconnu pour ses solutions logicielles innovantes de banque numérique et de paiement. Grâce à sa plateforme phare baptisée «BankWorld», l’opérateur irlandais dessert plus de 90 banques dans plus de 50 pays, offrant ainsi une suite complète de fonctionnalités bancaires, de portefeuilles numériques et de paiement.

Dans cette optique, HPS considère les activités de CR2 comme étant très attractives et alignées avec son plan de croissance stratégique dénommé «AccelR8». Le Groupe marocain estime qu’il existe des synergies stratégiques entre les deux sociétés et que les solutions logicielles et les capacités complémentaires respectives des deux parties aideront les clients nouveaux et existants à relever leurs défis de plus en plus complexes. Sans compter que cette opération consolide également la position de HPS comme leader sur le marché africain grâce à sa présence dans les régions francophones, auquel s’ajoute le succès de CR2 en Afrique anglophone et en Australie.

Selon Abdeslam Alaoui Smaili, Directeur général de HPS, cette acquisition marque une étape stratégique importante dans le parcours de croissance du Groupe marocain. Elle devrait contribuer à sa performance financière avec, à la clé de nouvelles opportunités potentielles de revenus sur des marchés complémentaires, dixit M. Alaoui Smaili. Par ailleurs, la combinaison des solutions bancaires de CR2 avec «PowerCARD» permettra à HPS de renforcer la valeur de son offre auprès des clients actuels et nouveaux.