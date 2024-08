Des chercheurs marocains lancent deux nanosatellites avec le concours de SpaceX

Les deux premiers nanosatellites universitaires marocains, à savoir UM5-EOSat et UM5-Ribat, ont étés lancés récemment par le Falcon 9 de la société SpaceX, depuis la base américaine de Vandenberg en Californie (USA).

Ce projet, effectué le 16 août à 19:56, est le fruit de la collaboration entre l’Université Mohammed V de Rabat, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) et le Centre Royal d’Études et de Recherches Spatiales, indique, jeudi, un communiqué de l’université Mohammed V de Rabat.

Cette synergie vise à former une nouvelle génération de chercheurs et d’ingénieurs universitaires marocains dans le domaine des technologies spatiales, note la même source.

Chacun des deux satellites a une masse inférieure à 4 kg et un volume de 300 x 100 x 100 mm, fait savoir le communiqué, précisant que UM5-EOSat est équipé d’une caméra pour des missions d’Observation de la Terre, tandis que UM5-Ribat est doté d’une radio logicielle (SDR).

Ce dernier, poursuit la même source, réalisera des missions de télécommunications, notamment la localisation des avions de ligne (ADS-B) et des navires (AIS), ainsi que la collecte de données provenant de terminaux au sol (IoT).

Leur conception reprogrammable en orbite illustre l’expertise développée au sein de l’Université Mohammed V, permettant d’ajuster ou de modifier les fonctionnalités des satellites en vol selon les besoins.

«Les chercheurs du Centre Universitaire de Recherche en Technologies Spatiales (CURTS) de l’Université Mohammed V, hébergé à l’École Mohammadia d’ingénieurs, ont mené ce projet avec passion et rigueur pendant plus de trois ans», souligne le communiqué, ajoutant que le CURTS est désormais chargé de l’exploitation des deux nanosatellites, avec des stations sol dédiées à leur suivi et contrôle.

Au cours des deux prochains mois, ces chercheurs procéderont aux tests de bon fonctionnement (LEOP) et à la validation des performances des satellites, renforçant ainsi l’expertise universitaire en ingénierie spatiale.

Les données recueillies par les nanosatellites seront mises à la disposition des universités nationales, fait savoir la même source.

Cet accomplissement illustre «l’engagement de l’Université marocaine dans l’excellence académique et scientifique, et incarne le rayonnement du Royaume, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée aux technologies spatiales», conclut le communiqué.