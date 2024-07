Hassan Baraka, premier Marocain à traverser la Manche à la nage [Vidéo]

Le nageur Hassan Baraka a traversé, samedi dernier, la Manche, séparant l’Angleterre de la France sur 55 km, devenant ainsi le premier Marocain à réussir cette prouesse.

Baraka a rallié Dover au Royaume-Uni à Cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais, France) à la nage en 15h 55min, couronnant ainsi des années de préparatifs ponctuées de participations à des courses de fond sous diverses conditions climatiques.

Le nageur marocain devait faire face à plusieurs défis, dont des eaux froides (12 à 14 degrés), des courants forts et l’obscurité, sachant qu’il a entamé son aventure à 3h 14 min (heure britannique) et l’a achevée à 20h 04min (heure française).

A ce propos, Hassan Baraka, né en 1987 à Tétouan, raconte qu’il a dû attendre l’amélioration des conditions climatiques avant de franchir le pas, précisant que l’eau froide, les méduses et les courants marins constituaient un véritable défi pour lui.

« L’essentiel est que j’ai franchi la ligne d’arrivée », s’est-il réjoui dans une déclaration à la MAP, se disant fier que le Maroc figure désormais dans la shortlist des nationalités ayant pu traverser la Manche.

Premier nageur marocain à terminer le Marathon international (7 marathons en autant de jours et en autant de continents), Hassan Berka compte notamment à son palmarès les traversées du Bosphore et de Gibraltar, ainsi que Papouasie-Nouvelle-Guinée/Indonésie (9 km en 3h 46 min) et Egypte/Arabie Saoudite (28.11 km).