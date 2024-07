Voici les marges réalisées par les distributeurs de carburants au Maroc au 1er trimestre

Le Conseil de la concurrence a publié un rapport détaillant les marges commerciales brutes des distributeurs de carburants au Maroc pour le premier trimestre de 2024. Cette analyse met en lumière les fluctuations des marges et leur impact sur le marché marocain des carburants.

Dans un document intitulé « Reporting du 1er trimestre de l’année 2024 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du Gasoil et d’Essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence », le Conseil de la concurrence fournit une analyse détaillée des marges bénéficiaires des distributeurs de carburants au Maroc.

Ce rapport met en évidence plusieurs points cruciaux concernant les marges bénéficiaires des distributeurs de carburants :

Évolution des Marges: Le rapport montre une évolution des marges bénéficiaires, avec une attention particulière sur la différence entre les marges des distributeurs de gasoil et d’essence. Il apparaît que les marges sur le gasoil ont connu une augmentation significative par rapport à celles de l’essence. Engagements des Distributeurs: Le document souligne les engagements pris par les distributeurs de carburants en gros pour respecter les accords transactionnels avec le Conseil de la concurrence. Ces engagements incluent des efforts pour maintenir des prix compétitifs et transparents afin de protéger les consommateurs marocains. Comparaison Régionale: Le Conseil de la concurrence a également comparé les marges bénéficiaires au Maroc avec celles observées dans d’autres pays de la région. Cette comparaison montre que les marges marocaines sont dans la moyenne régionale, mais avec des variations significatives selon les types de carburants. Impact des Coûts Logistiques: Une partie du rapport est consacrée à l’analyse des coûts logistiques et de leur impact sur les marges bénéficiaires. Il est mentionné que les coûts de transport et de stockage ont un effet direct sur les marges des distributeurs, influençant ainsi les prix à la pompe. Recommandations et Suivi: Le Conseil de la concurrence a émis plusieurs recommandations pour améliorer la transparence et la compétitivité du marché des carburants. Ces recommandations incluent une surveillance accrue des pratiques de fixation des prix et une collaboration renforcée entre les autorités régulatrices et les distributeurs.

Marges Brutes des Distributeurs : Gasoil vs Essence

Le rapport du Conseil de la concurrence révèle que les marges brutes moyennes des distributeurs de gasoil et d’essence ont affiché des variations notables au cours du premier trimestre de 2024. Pour le gasoil, les marges brutes ont fluctué entre 1,24 DH/L et 1,69 DH/L, avec une moyenne pondérée de 1,46 DH/L. En ce qui concerne l’essence, les marges brutes ont oscillé entre 1,76 DH/L et 2,26 DH/L, pour une moyenne pondérée de 2,07 DH/L.

Lire aussi | Le Conseil de la concurrence autorise la prise de contrôle de Société Générale Maroc par le groupe Saham

Les variations des marges brutes sont en partie attribuables aux changements des cotations CIF (coût, assurance, fret) et des coûts d’achat moyens. Pour le gasoil, les cotations CIF ont augmenté de 0,47 DH/L, tandis que le coût d’achat moyen a enregistré une hausse de 0,15 DH/L. Cependant, le prix de cession moyen a diminué de 0,31 DH/L, montrant que les distributeurs ont absorbé une partie de l’augmentation des coûts internationaux.

Pour l’essence, les cotations CIF ont connu une augmentation de 1,15 DH/L, et le coût d’achat moyen a augmenté de 0,39 DH/L. Le prix de cession moyen a légèrement baissé de 0,06 DH/L, ce qui indique également une absorption partielle des hausses par les distributeurs.

Le rapport souligne une tendance légèrement baissière des marges brutes pour le gasoil, tandis que les marges pour l’essence sont restées relativement stables. Cette tendance reflète les stratégies de tarification des distributeurs face aux fluctuations des coûts internationaux.

Impact des Fluctuations Internationales

L’augmentation des cotations CIF et des coûts d’achat à l’international n’a pas été intégralement répercutée sur les prix de cession au niveau national. Les distributeurs ont souvent absorbé une partie de ces hausses, influençant ainsi leurs marges brutes. Cette absorption partielle des coûts vise probablement à maintenir la compétitivité sur le marché et à protéger les parts de marché.

Lire aussi | Concurrence déloyale: Le grand blues des producteurs Marocains

Pour les consommateurs marocains, ces fluctuations des marges brutes et des prix de cession signifient que les prix à la pompe peuvent varier en fonction de la stratégie des distributeurs pour absorber ou répercuter les hausses de coûts.