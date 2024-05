HPS étend sa présence mondiale avec un nouveau bureau en Inde

HPS ouvre son nouveau bureau et centre de delivery à Pune, en Inde, marquant ainsi une étape importante dans la stratégie d’expansion mondiale du groupe.

Le nouveau bureau, stratégiquement situé à Pune, reflète l’engagement de notre groupe à accroître sa présence mondiale et à renforcer ses capacités à fournir des services exceptionnels à ses clients dans le monde entier. Pune, réputée pour son écosystème commercial florissant et ses talents, apparaît comme la destination idéale pour les efforts d’expansion de l’entreprise.

En tant que centre de delivery, le bureau de Pune jouera un rôle essentiel dans le soutien de la mission de HPS, qui consiste à fournir des solutions et des services de pointe, notamment aux émetteurs, acquéreurs, switchs et solutions GAB, aux clients issus de divers secteurs d’activité en Inde et dans le sous-continent (Sri Lanka, Bangladesh, Bhoutan, Népal). Cette expansion permet à l’entreprise de puiser dans le riche vivier de talents locaux, favorisant l’innovation, la diversité et un environnement de travail collaboratif.

En outre, le bureau de Pune servira deux objectifs principaux : premièrement, il sera le fer de lance des efforts d’expansion de HPS en Inde et dans l’ensemble du sous-continent, en tirant parti de l’écosystème commercial dynamique et des talents qualifiés de la région.

Deuxièmement, le bureau de Pune servira de hub vital, fournissant des ressources supplémentaires pour soutenir la réalisation des projets, l’assistance à la clientèle et la recherche et développement des produits pour l’ensemble du groupe, soutenant ainsi l’accélération de la croissance de l’entreprise dans le monde entier.

Le bureau sera dirigé par Vikram Samant, un professionnel chevronné avec plus de 22 ans d’expérience en technologie de paiement électronique et la transformation numérique.

Vikram apporte avec lui une expérience internationale en technologie sur les marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Europe, ainsi qu’un leadership dans les domaines de l’industrie des paiements. Sa grande expertise contribuera grandement au succès des opérations de HPS à Pune.

Abdeslam Alaoui Smaili, CEO du groupe HPS, s’est réjoui de cette expansion en déclarant : « L’ouverture de notre bureau à Pune représente une étape importante dans notre stratégie de croissance mondiale. Pune, avec sa communauté d’affaires dynamique et ses talents qualifiés, s’aligne parfaitement sur notre vision qui consiste à fournir des solutions de premier ordre à nos clients dans le monde entier. Nous sommes impatients de nouer de nouvelles relations et de contribuer à l’essor du monde des affaires dans la région. »