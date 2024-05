Maroc-Sénégal : la RAM signe un partenariat avec la confrérie mouride

Royal Air Maroc (RAM) a signé une nouvelle convention institutionnelle avec la confrérie sénégalaise des Mourides.

Cette signature, qui s’est déroulée au siège de la compagnie à Casablanca, a été marquée par la présence de Hamid Addou, Président Directeur Général de RAM, et Ka Abdou Lahad, maire de Touba, ainsi que des hauts représentants de la communauté mouride.

Ce nouvel accord vise à renforcer les avantages offerts sur les vols de RAM et à proposer des services adaptés aux besoins de la communauté Mouride. Les mesures incluent une augmentation des capacités sur les routes empruntées par la diaspora Mouride à destination de Dakar, l’accès à des offres préférentielles, des facilités de fret, et divers autres avantages. En particulier, la convention prévoit la mise en place de dispositifs spéciaux pour le pèlerinage annuel à Touba, ainsi que le rapatriement des dépouilles des membres de la communauté décédés à l’étranger.

Lire aussi | Quelle place pour la RAM dans un ciel africain qui se recompose?

Par ce partenariat, RAM confirme son soutien aux événements organisés par la confrérie à l’international et son rôle de « Transporteur officiel de Touba ». Un interlocuteur dédié sera mis en place au sein de RAM pour faciliter la coopération et assurer un service de qualité aux représentants Mourides dans chaque pays où la compagnie est présente. En retour, RAM bénéficiera du soutien en termes d’image et de prescription de la communauté Mouride, qui représente environ 35 % de la population sénégalaise et joue un rôle majeur dans les domaines religieux, culturel, politique, administratif et économique.

Hamid Addou a exprimé sa fierté quant à la confiance établie entre RAM et la confrérie des mourides. Il a souligné que ce partenariat repose sur un partage de valeurs communes, celles d’un Islam d’ouverture promu par le Maroc, et reflète une vision d’une Afrique fidèle à ses racines tout en étant ouverte sur l’avenir. « Ce partenariat confirme par ailleurs la vocation panafricaine de la Compagnie Royal Air Maroc, son engagement permanent pour la promotion du tourisme religieux ainsi qu’un accompagnement constant de tous ceux qui font avancer notre continent, vers une Afrique de progrès », a-t-il déclaré.

Lire aussi | Royal Air Maroc réélue meilleure compagnie aérienne en Afrique

Cette convention souligne le rôle d’innovation et de leadership de RAM au niveau régional, la compagnie étant la seule à avoir consolidé un accord durable avec une communauté aussi influente. Elle poursuit ainsi le renforcement de ses partenariats privilégiés en Afrique subsaharienne, en particulier avec le Sénégal, démontrant son engagement pour un développement économique sud-sud déterminé et la promotion du tourisme religieux.