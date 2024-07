Equipement automobile. Un nouvel investissement chinois de 70 millions de dollars à Tanger

Zhejiang Asia Pacific Mechanical & Electronic veut investir jusqu’à 70 millions de dollars à Tanger. La proposition d’investissement pour établir une filiale au Maroc a été approuvée le vendredi 19 juillet lors de la réunion du conseil d’administration du groupe chinois qui opère dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de systèmes de freinage automobile.

Basé en Chine, le groupe chinois Zhejiang Asia Pacific Mechanical & Electronic envisage d’investir jusqu’à 70 millions de dollars américains à Tanger, rapporte Gelonghui Finances.

Pour ce faire, le groupe chinois va d’abord ouvrir une filiale à Singapour qui sera dotée d’un capital de 0,1 million de dollars Singapouriens. Et c’est cette filiale d’investissement qui va établir une filiale à 100 % à Tanger.

La nouvelle filiale marocaine aura un capital social de 8 millions de dollars américains, qui sera financé à 100 % par la société Singapourienne, et les fonds restants, et les fonds restants seront levés par la société marocaine.

Pour le groupe chinois Zhejiang Asia Pacific Mechanical & Electronic, le Royaume a réalisé des réalisations remarquables dans le domaine de la construction automobile ces dernières années et est devenue une nouvelle star de l’industrie automobile mondiale. En outre, la situation géographique du Maroc et ses relations de libre-échange avec l’Europe et les États-Unis font de son industrie automobile une porte d’entrée vers l’Afrique et l’Europe, souligne Gelonghui Finances.

Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd. Est principalement engagée dans la recherche et développement, la production et la vente de systèmes de freinage automobile de base, de systèmes de contrôle électroniques intelligents pour châssis automobiles, de moteurs de moyeu de roue et de châssis à commande filaire. Elle a été cotée à la bourse de Shenzhen.