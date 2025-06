Agence urbaine de Tanger: plus de 4.600 projets traités en 2024, 70% de réponses positives

L’Agence urbaine de Tanger a étudié et traité 4.667 demandes de permis de construire dans le cadre du guichet unique en 2024. Le délai de traitement des dossiers est d’environ un jour pour les petits projets et de quatre jours pour les grands projets.

Selon le bilan d’activités présenté récemment lors du Conseil d’administration de l’Agence, qui couvre la préfecture de Tanger-Assilah et la province de Fahs-Anjra, ces dossiers sont répartis en 774 grands projets et 3.893 petits projets. Aussi, 3.720 dossiers concernent les zones urbaines et 947 dossiers sont liés au milieu rural.

Quelque 70% des dossiers étudiés ont été approuvés, dont 2.847 petits projets et 408 grands projets, a ajouté la même source, notant que les dossiers approuvés couvrent une superficie d’environ 3,59 millions de m2, dont 2,86 millions de m2 dédiés aux grands projets.

Les demandes approuvées représentent des investissements potentiels dépassant 8,9 milliards de dirhams, devront générer plus de 5.736 opportunités d’emploi.

En 2024, l’Agence urbaine s’est employée à instaurer le principe de flexibilité dans le traitement et l’examen des demandes, à renforcer les études préliminaires, à résoudre plusieurs problèmes techniques liés à la plateforme “Rokhas”, et à renforcer les partenariats et la coopération avec l’Ordre des architectes.

L’Agence a également approuvé une série de mesures d’accompagnement dans le domaine de la gestion spatiale visant à encourager l’investissement et à améliorer le paysage urbain, telles que la réalisation d’études préliminaires pour 1.258 demandes de permis de construire, la tenue de 61 réunions de réexamen des demandes n’ayant pas reçu d’avis favorable et l’approbation de 43% des demandes de régularisation de la situation des constructions illégales.