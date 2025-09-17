Bank Al-Maghrib investit 80 MDH pour son siège régional à Dakhla

Moins de deux ans après l’inauguration en grande pompe du siège régional de la Banque Centrale Populaire, un autre établissement financier public s’apprête à son tour de lancer un projet ambitieux pour une succursale d’envergure.

Il s’agit de Bank Al-Maghrib qui vient de lancer un appel d’offres national pour sélectionner une entreprise de travaux à qui sera confiée la mission de construction d’un édifice en plein centre de la capitale de la Région Dakhla-Oued Eddahab.

Aussi, la banque centrale qui compte une vingtaine de succursales et sièges régionaux répartis sur tout le territoire marocain, souhaite à travers ce projet, étendre sa présence à la région la plus méridionale du pays et rejoindre les grandes institutions publiques et privées qui y ont déjà élu domicile (BCP, Haut-Commissariat au Plan, l’Administration des Douanes et des Impôts Indirects….) en y édifiant des bâtiments prestigieux.

Et l’entité dirigée par Abdellatif Jouahri n’y déroge point, elle qui consacre un budget de 80 millions de dirhams (MDH) pour ce projet qui vient confirmer le renouveau urbanistique de la capitale mondiale du kit surf.

Rappelons, que le projet de succursale à Dakhla de Bank Al-Maghrib remonte à 2019 quand le projet architectural d’un bureau soumissionnaire avait même été validé, avant que la crise du Covid-19 ne repousse aux calendes grecques ce projet immobilier et organisationnel pendant six ans. Cette fois-ci, le management de la banque centrale est déterminé à faire aboutir cet investissement dès le premier semestre 2027. A suivre.