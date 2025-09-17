LabelVie et Colibghiti joignent leurs efforts contre le gaspillage alimentaire

Le Groupe LabelVie annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Colibghiti, initiative de l’entreprise sociale Sustainable Food Solutions, dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la promotion d’un système alimentaire solidaire au Maroc.

À travers ce partenariat, LabelVie réaffirme son engagement citoyen en mobilisant ses points de vente et ses équipes pour une initiative structurée de collecte, de redistribution et de sensibilisation, indique un communiqué du Groupe.

Colibghiti joue un rôle d’intermédiaire clé entre LabelVie et un réseau d’associations partenaires. Ainsi, les produits proches de leur date de péremption sont identifiés, collectés en toute sécurité, puis redistribués de manière organisée.

Les deux partenaires portent une ambition commune: réduire le gaspillage alimentaire, soutenir le tissu associatif local et promouvoir un modèle circulaire créateur de valeur sociale, économique et environnementale.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024-2028 du Groupe LabelVie, qui repose sur trois piliers: expansion multiformat, transformation digitale et engagement citoyen.

En rejoignant Colibghiti, LabelVie confirme son ambition de bâtir un modèle marocain de distribution responsable, conjuguant performance économique et impact sociétal positif. « Avec Colibghiti, nous faisons le choix de transformer nos excédents alimentaires en opportunités de solidarité. Ce partenariat illustre notre conviction profonde: une croissance n’a de sens que si elle est partagée », déclare Naoual Ben Amar, Directrice Générale du Groupe LabelVie.

Ce partenariat prouve qu’il est possible de « concilier économie, solidarité et durabilité », affirme Patricia Vega Del Rio, Fondatrice de Colibghiti. Et de souligner: « Chaque kilo sauvé devient une valeur ajoutée pour la société et pour la planète. Ensemble, nous démontrons que le développement durable n’est pas une utopie mais un moteur concret de croissance inclusive et responsable ».

Au-delà de ce partenariat, qui a permis de distribuer 19.952 kg de nourriture et de partager plus de 79.806 repas au profit de 1.200 bénéficiaires, LabelVie ambitionne de faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire un axe structurant de sa politique RSE.

Le Groupe s’engage à déployer progressivement ce dispositif dans l’ensemble de ses points de vente, à accompagner ses collaborateurs par des actions de formation et de sensibilisation, et à associer ses clients à cette démarche collective.