Un nouveau jalon pour Carglass à Tanger

Un an après l’ouverture de son premier centre à Casablanca, Carglass Maroc poursuit son expansion avec l’inauguration d’un second centre au sein de l’atelier RMA Services à Tanger.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée récemment en présence d’Abdesslam Rhnimi, Directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc, aux côtés de Sébastien Castro, Président de la compagnie d’assurance RMA, et de Tawfiq Drhimeur, Administrateur-Directeur général de RMA. Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de TotalEnergies Marketing Maroc de développer ses offres de service à travers sa marque Carglass, en proposant des solutions innovantes et accessibles aux automobilistes. Faut-il rappeler que l’opérateur pétrolier a intégré également des centres de réparation et de remplacement de pare-brise dans ses stations-service, sans compter qu’il collabore avec des assureurs pour faciliter l’accès à ces mêmes services.

Toujours est-il que ce nouveau centre dans la ville du Détroit vient compléter le dispositif mis en place pour répondre aux attentes des clients, en leur garantissant une intervention rapide et efficace. En plus de ce second centre, Carglass Maroc déploie une unité mobile, permettant aux automobilistes de bénéficier d’un service de réparation et de remplacement de vitrages directement sur site. Un concept qui répond à une logique de proximité et de réactivité, particulièrement adaptée aux besoins de la région Nord, dixit le staff de TotalEnergies Marketing Maroc.