Tanger Med. APM Terminals Tanger MedPort augmente sa capacité de 1 million de conteneurs

Le terminal à conteneurs TC4 poursuit son expansion. APM Terminals, qui gère ce terminal ultramoderne appelé APM Terminals MedPort Tangier, y a mis en exploitation de nouveaux équipements, augmentant désormais la capacité du terminal à conteneurs du port de Tanger Med II de 1 million de conteneurs.

APM Terminals consolide un peu plus la place de leader du complexe portuaire Tanger Med en méditerranée et en Afrique en matière de trafic de conteneurs. En effet, l’opérateur portuaire néerlandais, via APM Terminals Tanger MedPort, a annoncé la mise en exploitation de nouvelles infrastructures et équipements ajoutés à son terminal à conteneur au port de Tanger Med dans le cadre de la phase 2 du programme d’extension de cette plateforme logistique. Il s’agit notamment de l’ajout de 14 portiques électriques automatisés, 11 navettes hybrides semi-automatisées de marque Kalmar, ainsi que 4 nouvelles grues STS acquises pour accroitre la productivité du terminal et réduire les émissions de CO2. Globalement, l’extension couvre une superficie de 18 hectares et a permis la construction d’un nouveau poste d’amarrage de 400 mètres qui augmente désormais la capacité du terminal de 1 million d’EVP.

Pour rappel, APM Terminals MedPort Tanger (terminal TC4, situé au Port Tanger Med II) est le deuxième terminal de transbordement établi par APM Terminals dans le complexe portuaire de Tanger Med, à côté d’APM Terminals Tanger (TC1 situé au Port Tanger Med I), qui a démarré ses opérations en 2007. Quant à Tanger Med II, inauguré en 2019, il est composé des terminaux TC3 et TC4.

Aussi, le plan d’agrandissement du terminal comporte également une phase 3 qui couvrira de même 18 hectares supplémentaires, avec un nouveau poste d’amarrage de 400 mètres. Cette autre étape du projet sera pleinement opérationnelle d’ici le début de 2025 et augmentera la capacité totale de 1 million d’EVP, ce qui portera la capacité globale du complexe portuaire à plus de 9 millions de conteneurs EVP, dont 5 millions pour le seul TC 4.

Ces phases de développement du terminal pourraient permettre d’améliorer la position du port de Tanger Med dans la compétition portuaire mondiale. Avec près de 7,5 millions d’EVP traités en 2022, Tanger Med a été classé 24e dans le top 100 des ports à conteneurs les plus grands au monde en termes de trafic dans la Lloyd’s List, édition 2023.

Le complexe portuaire Tanger Med s’est classé 4e, dans l’indice mondial de performance des ports à conteneurs 2022 (CPPI) publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Elle devance de grands ports tels que celui de Yokohama au Japon (15ème), d’Algésiras en Espagne (16ème mondial), premier port en Europe dans ce classement, de Singapour (18ème mondial), ou encore Busan en Corée du Sud (22ème).