Barrage de Bou Khemiss. La famille Bioui rafle un marché à plus de 1 milliard de DH

Bioui Travaux fondée par l’homme d’affaires et président du conseil régional de l’Oriental, Abdendi Bioui, rempile sur les contrats hydriques dans le Royaume. L’entreprise qui est notamment en train de terminer les travaux de construction du barrage Rhiss (à 40 km de la ville d’Al Hoceima), décroche le contrat de construction du barrage de Bou Khemiss dans la province de Khémisset.

La Direction des Aménagements Hydrauliques, relevant du ministère de l’Equipement et de l’Eau vient en effet de lui attribuer les travaux de construction du barrage Bou Khemis situé dans la province Khemisset suite à un appel d’offres. L’entreprise de la famille Bioui a raflé ce marché de 1,2 milliard de DH devant la Société des travaux agricoles du Maroc (STAM), dirigée par Louis Baudrand et le groupe Mojazine, fondé par Brahim Mojahid, ancien président de la région Béni Mellal-Khénifra.

Bioui Travaux a un délai de 42 mois pour exécuter les travaux. La future infrastructure sera aménagée sur l’oued Grou, à 85 km environ à l’amont du site du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah sur l’Oued Bou Regreg et à 20 km environ à l’est de la localité de Ezhiliga. Ce barrage servira au renforcement de l’alimentation en eau potable de la zone côtière entre Rabat et Casablanca et l’alimentation en eau potable d’Ezhiliga et des centres avoisinants. Il devrait aussi contribuer à la limitation de l’envasement au niveau du barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah, et à la protection contre les crues.

La construction de ce barrage entre dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027, d’un coût global d’environ 150 milliards de DH après sa révision suite aux vagues successives de sécheresse durant la dernière décennie, lesquelles ont fait apparaître la vulnérabilité du système d’approvisionnement en eau lors de ces périodes de longue sécheresse. Cette enveloppe était initialement de 115,4 milliards de DH.

Ce programme a permis d’accélérer le rythme d’investissement dans le domaine de l’eau, à travers l’accompagnement de la demande croissante sur les ressources et la garantie de la sécurité hydrique du pays, tout en limitant les effets du changement climatique. Le Royaume compte actuellement 152 grands barrages et 141 petits barrages.

Quant à Bioui Travaux, qui compte 24 années d’expérience dans le secteur du BTP, elle engrange, ainsi, une commande publique qui vient renforcer un carnet de commandes déjà bien fourni et qui garantit à ce « géant » de l’oriental une pérennité de l’activité sur trois ans et demi. En effet, Bioui Travaux qui emploie près de 3.000 personnes avait décroché, outre l’appel d’offres, l’année dernière, relatif à l’exécution des travaux du lot 2 de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, pour un montant qui s’élève à 400 millions de DH, le projet du terrassement lié à la construction du Grand stade d’Al Hoceima en 2017 (40 millions de DH), le marché du barrage Rhiss (839 millions de DH) qui est en phase finale de construction. Des projets qui ont renforcé les références « locales » de l’entreprise appartenant à la famille Bioui et qui comptent, entre autres, les travaux de renforcement des aires de mouvement de l’aéroport Acharif Al Idrissi Al Hoceima réalisés en 2012 pour le compte de l’ONDA.