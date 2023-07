Qui est Nisrine Louzzi, chargée de superviser la réalisation du Port Dakhla Atlantique ?

Sur la Méditerranée, après la réussite de Tanger Med, désormais premier port à conteneurs du bassin et d’Afrique, et dans le top 20 des plus grands ports à conteneurs au monde, la suprématie marocaine devrait être renforcée, entre autres, par le port Dakhla Atlantique, escale stratégique vers l’Afrique de l’Ouest. Considérée comme une porte d’entrée vers l’Afrique de l’Ouest, la région Dakhla-Oued Eddahab est appelée, grâce au futur port Dakhla Atlantique, à devenir un hub régional majeur. Ce mégaprojet, objet d’une convention spécifique signée devant le Roi Mohammed VI, en février 2016, qui s’inscrit dans le cadre des Hautes orientations du Souverain, joue un « rôle stratégique », à la fois dans la politique africaine du Royaume et dans le développement économique, social et industriel des provinces du Sud, dont elle marque l’ouverture aux investisseurs marocains et étrangers, en particulier ceux désireux d’accroître les échanges avec l’Afrique subsaharienne.

Occupant jusque-là pendant huit ans et demi des postes stratégiques au sein du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Nisrine Louzzi a été nommée, le 20 juillet courant, à la tête de la direction provisoire chargée de superviser la réalisation de l’un des plus grands projets stratégiques du Royaume de ces dernières années, le projet du Port Dakhla Atlantique, d’un coût global d’investissement de 12,5 milliards de DH.

Aujourd’hui, cette infrastructure portuaire de taille est dans sa phase d’exécution. La construction a été récemment lancée par le groupement marocain SGTM-Somagec Sud pour un investissement total de 12,5 milliards de DH. Et le chantier devrait durer huit ans.

Pour mener à bien ce projet, le gouvernement a approuvé, le 5 septembre 2019, un projet de décret portant création d’une Direction provisoire au ministère de l’Équipement et de l’Eau, chargée de superviser la réalisation de ce port.

Cette direction a pour missions de faire le suivi des travaux de construction de cette infrastructure, de veiller à la qualité des différents travaux et d’établir des rapports sur leur avancement et leur état comptable, outre la gestion des transactions conclues avec les entreprises, les bureaux et les laboratoires.

Et depuis jeudi 20 juillet, le Conseil de gouvernement a approuvé, lors de sa réunion hebdomadaire, la nomination de Nisrine Louzzi à la tête de cette structure administrative. Qui est cette experte portuaire qui a intégré le ministère de l’Equipement et de l’Eau il y a de cela tout juste huit mois et demi ?

C’est en février 2015 que la nouvelle directrice de l’aménagement du suivi de la réalisation du nouveau port Dakhla Atlantique a fait son entrée dans ce département en tant que Cheffe de la division planification et financement. Elle occupera ensuite la fonction de cheffe de la division réglementation et domaine maritime, puis celle de chef de la division stratégie et planification et financement.

Lauréate de l’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat (promotion 2008), l’ingénieure d’Etat (Hydrologie géotechnique) qui est également titulaire depuis 2009 d’un DESS modélisation numérique de l’environnement naturel de l’Ecole Mohammedia des ingénieurs (EMI), a supervisé de nombreux projets au sein du département de l’Equipement et de l’Eau. C’est dire qu’elle est dans la continuité avec sa nouvelle mission même si celle-ci est d’envergure. « Je suis extrêmement honorée et fière de partager avec vous ma nomination au poste de directrice de l’aménagement du Nouveau Port de Dakhla Atlantique au sein du ministère de l’Equipement et de l’Eau. C’est avec beaucoup d’humilité et d’engagement que j’entame cette nouvelle expérience professionnelle à travers laquelle je porterai la réalisation de ce projet important qui constitue la pierre angulaire de la vision royale du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Je suis consciente et reconnaissante de la confiance qui m’est accordée pour mener à bien ce chantier auprès d’une équipe multidisciplinaire compétente, et déterminée », estime Nisrine Louzzi, réagissant à sa nouvelle nomination via le réseau social Linkedin.