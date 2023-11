Produits industriels importés. Dakhla s’offre un laboratoire de contrôle qualité

L’infrastructure qualité au niveau des provinces du Sud vient fraîchement d’être renforcée. En effet, un laboratoire spécialisé dans le contrôle de la conformité et de la qualité des produits industriels importés a été inauguré le 17 novembre courant à Dakhla.

C’est en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil et du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, que ce laboratoire a été inauguré. Il vise à renforcer la souveraineté nationale dans le secteur des analyses, des expérimentations et du contrôle de la conformité et de la qualité des produits industriels, tout en respectant les règlements et les normes en vigueur.

Cette nouvelle plateforme, dont l’équipement a nécessité une enveloppe budgétaire de 3 millions de dirhams, tend à accompagner les unités industrielles pour améliorer la qualité de leurs produits, d’autant plus qu’il propose un éventail de technologies de pointe pour l’analyse de produits industriels importés des trois régions du Sud du Maroc.

Par ailleurs, ce laboratoire qui contribuera à la création de 10 postes d’emploi, est spécialisé dans le contrôle de la conformité et de la qualité des produits industriels importés via le poste-frontière d’El Guergarat, dans le cadre du contrôle effectué par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en vue de garantir l’efficacité et l’efficience dans ce domaine et réduire les coûts y afférents.