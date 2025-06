Benguerir: un laboratoire

Entre innovation technologique, inclusion sociale et engagement écologique, la ville de Benguerir redéfinit les contours de l’urbanisme au Maroc. Portée par un modèle intégré unique sur le continent africain, elle s’impose comme un terrain d’expérimentation concret de la ville du futur.

Benguerir ne suit pas le schéma classique d’expansion urbaine. Elle incarne une vision renouvelée de la ville marocaine, construite autour d’un triptyque fondamental : l’innovation, l’intelligence territoriale et le développement durable. Loin de n’être qu’un slogan, cette approche s’incarne dans une volonté réelle de concevoir un territoire résilient et inclusif, avec des infrastructures intelligentes et une gouvernance participative.

À travers l’écosystème de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Benguerir devient un « living lab » grandeur nature. Les innovations y sont testées à l’échelle réelle, mêlant recherche scientifique, expérimentations technologiques et implication citoyenne. Cette dynamique positionne la ville comme une pionnière du modèle africain de smart city.

Une «ville verte» en action

Le surnom de « ville verte » que porte Benguerir n’est pas usurpé. L’objectif de 20 m² d’espaces verts par habitant témoigne d’un véritable engagement pour un cadre de vie sain et écologique. À cela s’ajoutent des bâtiments durables et performants sur le plan énergétique, conçus pour minimiser l’impact environnemental.

La gestion de l’eau est au cœur de cette stratégie. Grâce à des infrastructures innovantes, dont le transport d’eau de mer depuis Safi et l’utilisation d’énergies solaires, la ville optimise cette ressource précieuse. Ces actions sont accompagnées par un cadre réglementaire renforcé, notamment en matière d’efficacité énergétique dans le bâtiment.

Un modèle adaptable pour les villes marocaines

Les défis liés à l’urbanisation rapide, à l’inclusion sociale et à la transition énergétique nécessitent une approche intégrée. Benguerir montre qu’il est possible de concilier modernité, durabilité et participation citoyenne, à travers des projets concrets : espaces verts irrigables via des systèmes de traitement des eaux usées, bâtiments intelligents, ou encore projets d’agriculture urbaine.

À l’échelle nationale, cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large, soutenu par des mégaprojets dans les énergies renouvelables et les infrastructures vertes. Le Maroc se positionne ainsi comme un acteur proactif dans la construction de villes durables, capables de répondre aux enjeux du XXIe siècle.

Une ambition continentale

Avec sa localisation stratégique et sa vision à long terme, Benguerir aspire à devenir un modèle exportable à d’autres villes africaines. Elle incarne une nouvelle manière de penser le territoire, en mettant la science, l’écologie et l’humain au centre de la planification urbaine. Une ambition réaliste pour une ville qui construit déjà aujourd’hui ce que d’autres envisagent pour demain.