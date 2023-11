Meilleures destinations d’Afrique. Rabat sort du lot selon une célèbre revue américaine

Rabat ne laisse guère indifférents les touristes, mais aussi les opérateurs spécialistes en matière de tourisme haut de gamme. En atteste le magazine américain de voyage de luxe, Conde Nast Traveller, qui dans une parution récente a fait figurer la capitale du Maroc parmi les meilleures destinations d’Afrique à visiter en 2024. Nos confrères ont bien évidemment motivé leurs choix à travers une série d’arguments dont nous vous livrons quelques grandes lignes.

«Rabat, l’une des quatre villes impériales du pays, a longtemps été ignorée par les voyageurs attirés par la beauté ancienne de lieux comme Marrakech, Fès et Tanger. Cela pourrait changer cette année, car la ville connaît une profonde transformation culturelle et artistique», souligne le magazine.



Et le journaliste d’ajouter : «la Tour Mohammed VI sera l’une des principales attractions de la capitale du Royaume en 2024». Rappelons au passage que cet édifice demeure actuellement le plus haut en Afrique. Parmi les autres attractions incontournables mises en avant par le magazine, le nouveau grand Théâtre de Rabat est appelé à devenir le plus grand théâtre du monde arabe et d’Afrique, dixit nos confrères.

Ces derniers mettent également la programmation en 2024 du festival «Mawazine» qui fera son retour en été après une interruption due à la covid-19. «Le plus grand festival d’Afrique a attiré lors des précédentes éditions des stars planétaires», rappelle la publication.

S’adressant aux voyageurs, «Conde Nast Traveller» met en relief dans son article le fait qu’une série d’ouvertures d’hôtels de haut standing facilitera le séjour des voyageurs en ville. «Le Fairmont La Marina Rabat Salé récemment ouvert et le Conrad Rabat Arzana annoncent tous deux une nouvelle ère de luxe moderne dans la ville historique», écrit-il. Et d’ajouter : «l’attention se porte sur l’ouverture très attendue du Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, prévue fin 2023, ainsi que sur le projet du Ritz-Carlton Rabat Dar Es Salam».

