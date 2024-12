11e Journée Santé au Travail : Donner au Maroc son propre modèle d’innovation sociale

La Caisse Mutualiste Interprofessionnelle Marocaine (CMIM) organise, le 9 décembre 2024 à Casablanca, la 11e édition de la Journée Santé au Travail.

Placée sous le thème « Innovation sociale : Vers une Santé au Travail Durable » et sponsorisée par la Marocaine des Jeux et des Sports – MDJS, cette rencontre rassemblera experts, acteurs économiques, représentants syndicaux et professionnels de divers secteurs pour explorer des solutions innovantes en matière de santé au travail, dans un contexte marqué par des mutations sociales, économiques et réglementaires.

Un contexte exigeant qui appelle à l’innovation

Alors que le Maroc s’engage dans des réformes majeures, notamment avec la généralisation de la protection sociale, cette journée ambitionne de répondre à des défis critiques. Les séquelles laissées par la pandémie de Covid-19 continuent d’interroger les modèles de santé publique et de santé au travail. L’événement invite les entreprises et institutions à adopter une vision renouvelée, en plaçant la santé des travailleurs au cœur de leur stratégie.

Avec l’émergence des Economies sociales et solidaires (ESS) et des nouvelles dynamiques législatives, le Maroc s’inscrit dans une démarche résolument inclusive. L’objectif est clair : bâtir un modèle où durabilité et innovation sociale convergent pour garantir le bien-être des travailleurs tout en assurant la pérennité économique.

Conférences inspirantes et panels interactifs

Animée par Mme Amina Jemaaoui, lauréate du Prix de l’Innovation Sociale 2024 à Lyon, cette session sur le management inspirant via des olympiades explore comment les olympiades internes peuvent servir de levier pour motiver les équipes, valoriser les talents et stimuler l’innovation. Inspirées des Jeux Olympiques, ces initiatives illustrent une approche novatrice qui transforme les relations professionnelles en opportunités de collaboration et de créativité.

La santé mentale, souvent négligée, est au centre de cette intervention autour de la santé mentale et développement durable en entreprise, animée par la Dre Imane Kendili, psychiatre et addictologue. L’objectif est de montrer comment une meilleure prise en charge de la santé mentale contribue non seulement au bien-être des travailleurs, mais aussi à la performance globale des entreprises.

Collaboration et inclusion au service de l’innovation sociale

Un premier panel réunit des figures emblématiques du monde syndical, entrepreneurial et industriel pour discuter des enjeux de collaboration dans la santé au travail. Les intervenants partageront des expériences concrètes et proposeront des pistes pour intégrer la santé au travail dans une stratégie globale de durabilité.

Une démarche dont les objectifs principaux consistent dans l’identification du rôle des syndicats dans le management durable ; l’analyse de l’impact des pratiques de santé au travail sur les relations sociales et la performance des entreprises ; et la proposition de solutions concrètes pour améliorer les politiques de santé au travail au Maroc.

Les expériences réussies de négociations syndicales intégrant des pratiques durables ; ls initiatives RSE alignées sur la santé et le bien-être des salariés ; et les défis liés à la gestion des risques et la conformité réglementaire dans le secteur des hydrocarbures sont, entre autres, les thèmes dont débattront les intervenants clés, respectivement Mme Amal El Amri (UMT), Mme Soumia Bahi (Bank of Africa) et M. Aissaoui Loukili (Total Energy).

Un cadre législatif et réglementaire pour une santé au travail renforcée

L’évolution du cadre juridique marocain, qui sera évoqué dans un deuxième panel, est essentielle pour soutenir une approche durable de la santé au travail. Ce panel met en lumière les opportunités et les défis liés à la mise en œuvre de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), en évaluant l’efficacité des lois existantes et en identifiant les réformes nécessaires.

Le panel s’assigne, à ce titre, les objectifs principaux que sont l’analyse de l’impact des lois sur les pratiques managériales ; l’évaluation des politiques publiques de santé au travail au Maroc ; et la mise en exergue de l’importance de la formation continue pour sensibiliser aux enjeux de santé au travail.

Expert en politiques publiques de santé, M. Saâd Taoujni abordera, lors de ce panel, les initiatives gouvernementales pour promouvoir la santé au travail. Maître Salima Bakouchi, juriste en droit du travail, analysera, quant à elle, les implications des lois actuelles et les réformes nécessaires. Enfin, le rôle des programmes éducatifs dans la création d’une culture durable de la santé au travail sera, par ailleurs, interrogé le représentant d’un organisme de formation.

L’événement mettra en lumière des thèmes transversaux, tels que l’innovation sociale, consistant à intégrer des pratiques nouvelles pour transformer les lieux de travail en espaces de bien-être et de performance ; la durabilité, consistant à adopter des stratégies de long terme pour conjuguer productivité et santé ; et la collaboration, consistant à impliquer les parties prenantes dans une démarche holistique qui transcende les frontières organisationnelles.

Un enjeu stratégique pour le Maroc

La 11e Journée Santé au Travail n’est pas seulement un rendez-vous pour discuter des défis actuels, mais un catalyseur pour des actions concrètes. En mobilisant syndicats, entreprises et institutions, la CMIM, qui a organisé cette journée sans puiser dans les cotisations de ses adhérents, entend œuvrer pour la formalisation d’un modèle où santé, durabilité et innovation sociale deviennent des piliers incontournables du développement économique et humain.

Cette initiative se veut comme un marqueur pour une étape significative dans l’histoire des politiques de santé au travail au Maroc, tout en ouvrant la voie à des approches pionnières qui pourraient inspirer d’autres nations.

C’est dire que le 9 décembre 2024, Casablanca sera le théâtre d’une réflexion collective sur l’avenir du travail et du bien-être au Maroc.