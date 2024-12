RIM Pharma lance une nouvelle unité industrielle

Près de dix-sept ans après le lancement de son activité pionnière au Maroc de fabrication de produits pharmaceutiques utilisés dans la médecine nucléaire, RIM Pharma s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement.

Ce laboratoire qui fabrique actuellement dans son unité de médecine nucléaire des traceurs utilisés en oncologie pour la détection du cancer (notamment les produits de Fludéoxyglucose dits FDG), passe à la vitesse supérieure en inaugurant une nouvelle unité industrielle sur son site historique de Bouznika. Cette fois-ci, c’est dans la fabrication de produits pharmaceutiques dits conventionnels que le laboratoire fondé par Mohamed Houbachi se tourne pour élargir son champ d’intervention, alors que le marché de médecine nucléaire ne décolle pas vraiment au Maroc. Il faut dire, que la séance de PET-SCAN (ou TEP en français pour tomographie par émission de positrons) qui utilise des FDG (comme ceux fabriqués par RIM Pharma) coûte toujours cher avec des prix oscillant autour de 8.000 MAD) et avec une couverture de prévoyance assez limitée.

Étendue sur près de 8.000 m², la nouvelle unité pharmaceutique de RIM Pharma qui aura coûté près de 100 millions de dirhams en investissement devra être inaugurée les premières semaines de l’année 2025 après plus de deux ans de travaux. Les produits fabriqués seront essentiellement de forme galénique sèche (comprimé, gélule…) et destinés à des classes thérapeutiques à valeur ajoutée dont la cardiologie, la pneumologie, la neurologie et les maladies infectieuses.

Rappelons qu’en 2023, RIM Pharma revendique un chiffre d’affaires d’un peu moins de 70 millions de dirhams pour une marge opérationnelle assez confortable (supérieure à 30%) grâce notamment, à des produits pharmaceutiques conventionnels importés ou fabriqués chez des partenaires locaux en attendant de pouvoir en fabriquer elle-même une bonne partie dans sa nouvelle usine.