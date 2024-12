Le Maroc pose des conditions pour toute future relation avec le Parlement européen

Les Parlements marocain et européen semblent en voie de tourner la page des tensions. Pour ce faire, le Maroc veut repartir sur de bonnes bases pour éviter les volte-face de certains eurodéputés, réputés pour leur mélange de genres et leur inconsistance.

En visite mardi 3 décembre 2024, à Bruxelles, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a convenu avec la présidente du Parlement européen (PE), Mme Roberta Metsola, d’une feuille de route pour la relance des relations entre les parlements marocain et européen.

En janvier 20223, les deux Chambres du Parlement marocain ont pris la décision de reconsidérer les relations avec le PE, en réaction à une campagne tendancieuse et à des accusations fallacieuses contre le Royaume.

‘’Nous avons examiné plusieurs sujets et convenu d’une feuille de route et d’une méthode de travail pour relancer la coopération entre les Parlements marocain et européen et surmonter tous les dysfonctionnements qui ont entaché ces relations’’, a déclaré à la MAP Talbi Alami, à l’issue de ses entretiens avec Mme Metsola.

M. Talbi Alami, qui s’est rendu à l’hémicycle européen sur invitation officielle, a mis en avant la ‘’volonté certaine, exprimée par Mme Metsola, pour rétablir et relancer les relations’’, après les dernières élections européennes et la restructuration du PE.

Il a insisté, à ce sujet, sur la nécessité du respect des ‘’conditions marocaines’’ à même d’assurer de meilleures relations entre les deux institutions législatives, ‘’dans le cadre du respect mutuel’’.

Et de souligner que Mme Metsola a mis en avant ‘’la place qu’occupe le Maroc dans le voisinage européen, à la faveur de sa stabilité politique, économique et sociale, ses multiples acquis dans de nombreux domaines et sa politique extérieure, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI’’.