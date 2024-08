Dakhla-Oued Eddahab : plus de 670 entreprises créées en cinq mois

L’attractivité économique de la région de Dakhla-Oued Eddahab continue d’attirer un nombre croissant d’investisseurs, comme en témoigne le nombre de nouvelles entreprises créées, qui a atteint 674 à fin mai 2024. C’est ce que révèle l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Dans le détail, ces entreprises se répartissent entre les personnes morales (474) et les personnes physiques (200), selon le dernier tableau de bord général de l’OMPIC. Par secteur d’activité, le commerce vient en tête avec une part de 35,32 % des entreprises créées, suivi des services divers (16,62 %), des transports (11,67 %), du bâtiment et des travaux publics (BTP) et activités immobilières (11,21 %), des industries (10,66 %), des hôtels et restaurants (7,34 %), de l’agriculture et de la pêche (4,71 %), des technologies de l’information et de la communication (2,09 %), et des activités financières (0,39 %).

Selon la forme juridique, 71,1 % des entreprises sont des sociétés à responsabilité limitée avec associé unique, suivies par les sociétés à responsabilité limitée (28 %) et les sociétés en nom collectif (SNC) avec une part de 0,8 %. L’OMPIC précise par ailleurs qu’au niveau national, 40 874 entreprises ont été créées à fin mai dernier, dont 29 481 personnes morales et 11 393 personnes physiques.