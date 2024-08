Jeux Paralympiques 2024 : le Marocain Ayoub Adouich décroche le bronze en para-taekwondo

Ayoub Adouich a remporté, ce vendredi 30 août, la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 63 kg (K44) des compétitions de para-taekwondo, dans le cadre des Jeux Paralympiques de Paris 2024. C’est d’ailleurs la deuxième médaille de bronze remportée par les athlètes marocains lors de ces J.O., après celle obtenue dans le concours du 100 m par Aymane El Haddaoui.

Le para-taekwondoïste marocain a décroché le bronze en s’imposant lors du 2e combat des repêchages face au Brésilien Nathan Torquato, qui a été contraint à l’abandon pour blessure. Adouich avait perdu en quart de finale face à l’Italien Antonino Bossolo (17-4). Il convient de souligner qu’il s’agit de la deuxième médaille remportée par les athlètes marocains lors de cette compétition, après le bronze obtenu auparavant par Aymane El Haddaoui dans le concours du 100 m (T47).

En effet, El Haddaoui a parcouru la distance en 10 secondes 78/100e, derrière le Brésilien Petrucio Ferreira dos Santos, vainqueur de la course en 10.68, et l’Américain Korban Best (10.75).

