Maroc : la téléphonie frôle les 60 millions d’abonnés

Le parc global de la téléphonie au Maroc a progressé de 5,2 % pour atteindre 59,8 millions d’abonnés au terme du premier semestre 2024, selon la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Cette évolution s’explique par la consolidation du parc de la téléphonie mobile, en hausse de 5 %, atteignant 56,8 millions d’abonnés et portant le taux de pénétration de ce segment à 152,1 %, contre 146,2 % un an plus tôt et 127,1 % à fin juin 2019, selon la note de conjoncture de la DEPF. Quant au parc de la téléphonie fixe, il s’est accru de 7,6 % pour atteindre 2,9 millions d’abonnés à fin juin dernier, précise la même source.

Pour sa part, le parc de l’internet a dépassé 39,1 millions d’abonnés, affichant une hausse de 6,9 %. Ainsi, le taux de pénétration de ce segment a atteint 104,8 % à fin juin 2024.