Maroc. Un groupe mondial d’établissements scolaires met la main sur le Groupe Charles Peguy Privé et de ses filiales

« International Schools Partnership Limited », un groupe mondial d’établissements scolaires dont le siège social est situé à Londres, en Angleterre, s’apprête à prendre le contrôle exclusif indirect de la société « Groupe Charles Peguy Privé » et de ses filiales à travers l’acquisition de la totalité du capital social et des droits de vote y afférents.

Le Conseil de la concurrence a été notifié de l’acquisition par la société « International Schools Partnership Limited » à travers sa filiale « ISP Morocco Limited », de 100% des parts sociales et des droits de vote de la société « Groupe Charles Peguy Privé SARLAU » et de ses filiales « Graines d’Enfance SARL » et « Graines d’Elite Privé SARL », apprend-on d’un communiqué du gendarme de la concurrence.

La même source notifie par ailleurs les parties concernées de faire connaitre leurs observations au plus tard le 2 janvier 2024.

Lire aussi | Manchester United cherche sauveur pour 16 millions de livres, En-Nesyri serait une option

Pour rappel, la société « Groupe Charles Peguy Privé » détient dans le quartier Oasis à Casablanca, trois établissements: Maternelle, Primaire et Collège/lycée. Elle prône une pédagogie bidimensionnelle suivant les instructions nationales avec un renforcement du Français, un enseignement bilingue en mathématiques et matières d’éveil, et une intégration de l’Anglais dès la Petite section. Ce sont ces deux filiales « Graines d’Enfance SARL » et « Graines d’Elite Privé SARL » qui offrent respectivement ces services d’enseignement préscolaires et des services d’enseignement élémentaires et secondaires.

Lire aussi | Accès Atlantique. Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad adhèrent à l’Initiative royale

Quant à International Schools Partnership, elle est active dans la prestation des services éducatifs et d’enseignement à destination des jeunes depuis le jardin d’enfants jusqu’au lycée. Jusque-là, ce groupe mondial d’établissements scolaires détient 77 écoles à travers le monde (Espagne, Inde, Malaisie, Mexique, Panama, Abu Dhabi, Dubaï, Chili, Vietnam, Thaïlande, Etats-Unis et Canada). Et ce nombre ne cesse de croitre. A cette opération au Maroc, il intègre dans son portefeuille ses premiers établissements scolaires sur le continent africains.

Au Maroc, de plus en plus de groupes internationaux, spécialisés dans l’éducation, et de fonds d’investissement s’intéressent au marché marocain de l’enseignement scolaire privé en prenant le contrôle de groupes scolaires locaux.