Jean-Claude Messant aux commandes du Royal Mansour Casablanca

Après Marrakech, l’enseigne Royal Mansour a une seconde adresse depuis lundi 15 avril avec la réouverture du Royal Mansour Casablanca, marquant ainsi la renaissance du palace légendaire des années 50. Directeur général du Royal Mansour Marrakech depuis septembre 2014, Jean-Claude Messant, un homme de projets et d’aventures qui s’est forgé une expérience et une expertise dans l’ouverture ou le repositionnement d’hôtels de luxe, a été porté à sa tête. Qui est le nouveau DG du Royal Mansour Casablanca ?

Le Groupe Royal Mansour Collection n’est pas allé chercher le bon profil pour diriger son palace casablancais. Il a tout simplement choisi de confier les rênes du Royal Mansour Casablanca qui vient de rouvrir ses portes à Jean-Claude Messant. Ce dernier, qui dirigeait depuis septembre 2014, est connu pour son expertise dans l’ouverture ou le repositionnement d’hôtels de luxe.

Diplômé de l’Ecole Hôtelière de Paris, Jean-Claude Messant a débuté sa carrière outre-manche au Dorchester avant de devenir Chef de Réception au Ritz de Londres où il officie pendant trois ans. Il participe ensuite avec Pierre Cardin au lancement de la Résidence Maxim’s à Paris, à deux pas du Crillon. Rappelé à Londres il intègre alors le groupe Forte Hotels au poste de Directeur du Bath Spa Hotel avant de superviser la rénovation du Waldorf Hotel en tant que Directeur des opérations.

Mais, c’est en 1994 qu’il occupe pour la première fois de sa carrière le poste de Directeur Général du Saint James Club à Londres. En 1995, Jean-Claude Messant intègre le Groupe Barrière et se voit confier la Direction de l’Hôtel Royal Deauville pendant 4 ans, avant de prendre en 2000 celle du Fouquet’s Hôtel et Restaurant à Paris. En 2001, il met le cap sur la Principauté de Monaco où il est appelé pour orchestrer en tant que Directeur Général, la métamorphose de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo. Quatre ans plus tard, il arrive au Maroc pour prendre les rênes du Royal Mansour Marrakech où il dirige parallèlement également l’Académie de formation de l’enseigne.