Une chaîne hôtelière française arrive au Maroc !

La filiale hôtelière du groupe Deret, fondée en 1947 par Robert Deret, l’une des 500 plus grandes fortunes de France, a choisi le Maroc pour lancer son expansion à l’international. Dirigée par Asmaa Deret, Caphotel vise à tirer parti de l’essor du tourisme étranger au Maroc ainsi que de la dynamique de croissance du marché local.

Jusque-là concentrée en France, Caphotel, la filiale hôtelière du groupe Deret, a opté pour le Maroc afin de lancer son expansion à l’international. Ce groupe français, principalement actif dans la logistique, le transport et l’hôtellerie, est installé à Saran, près d’Orléans. L’entreprise fondée en 1947 par Robert Deret (aujourd’hui âgé de 83 ans et classé parmi les 500 plus grandes fortunes de France) a en effet créé récemment une filiale à Marrakech, baptisée Caphotel Maroc. Il s’agit de la première filiale hôtelière du groupe Deret hors de l’Hexagone.

Avec un capital de 100 000 DH, la société est dirigée par Asmaa Manni, directrice des activités hôtelières de Caphotel. Née à Casablanca en 1966, Asmaa Manni, également connue sous le nom d’Asmaa Deret, est l’épouse de Lucien Deret, fils de Robert Daret. Elle est propriétaire d’un centre de beauté et d’un SPA à Dar Bouazza.

Le groupe Deret s’est positionné comme un acteur majeur de l’hôtellerie-restauration avec sa filiale Caphotel. Grâce à une série d’acquisitions, notamment dans le cadre de partenariats avec le groupe Accor (hôtels Mercure, Novotel, Ibis), Caphotel gère aujourd’hui 14 établissements hôteliers en France, classés 2, 3 et 4 étoiles.

Une stratégie de développement mesurée

Depuis 2018, Caphotel a adopté une stratégie de développement mesurée, visant à renforcer sa présence dans les grandes villes françaises et à l’international. Le Maroc est une priorité dans cette expansion, avec des projets ciblant les villes de Marrakech, Casablanca et Tanger. L’objectif est de profiter de l’augmentation du nombre de touristes étrangers au Maroc ainsi que de la croissance du marché local.

Caphotel a vu le jour en 1997, lorsque le groupe Deret, initialement axé sur le transport, a constaté qu’il n’existe aucune offre d’hébergement satisfaisante pour ses chauffeurs lors de leurs longues missions. Depuis, la filiale s’est spécialisée dans la construction et l’acquisition d’hôtels et de restaurants.

Aujourd’hui dirigé par Lina Deret, fille d’Asmaa, le groupe familial est devenu en 2024 le Groupe Deret. Présent dans cinq secteurs d’activité (transport, logistique, conditionnement, immobilier et hôtellerie), le groupe emploie 7 000 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros. Classé 8ème groupe logistique en France, Deret exploite 70 entrepôts totalisant plus de 2 millions de mètres carrés et possède 16 hôtels et 4 restaurants.