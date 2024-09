M’hamed Idoulahiane, doyen de l’hôtellerie au Maroc et investisseur engagé

Figure emblématique de l’hôtellerie nationalne, M’hamed Idoulahiane, qui est aujourd’hui aussi dans le textile, l’immobilier ou la distribution, continue de miser dans l’hôtellerie. Le doyen des hôteliers marocains vient d’investir dans un nouvel hôtel 5 étoiles à Tanger. L’établissement de luxe baptisé « Idou Malabata Beach & Spa » marque une nouvelle étape dans l’expansion de sa vision hôtelière.

L’hôtel Idou Malabata Beach & Spa, récemment ouvert à Tanger, est le fruit de la vision ambitieuse de M’hamed Idoulahiane, entrepreneur marocain autodidacte. Originaire d’Issouder, près de Tiznit, il incarne le parcours du self-made businessman. Après avoir étudié dans un m’sid (école coranique), il arrive à Casablanca à l’âge de 16 ans, où il fait ses débuts dans une épicerie avant d’immigrer en Allemagne en 1960. Né en 1938, Idoulahiane est un exemple de détermination et d’innovation, ayant su construire un empire hôtelier, dont l’Idou Anfa à Casablanca, qui a posé les bases de son succès.

Une ascension à Paris

Son parcours, marqué par la persévérance et le sens des affaires, prend véritablement son envol à Paris, où il arrive deux ans plus tard. Dans la capitale française, M’hamed Idoulahiane va d’abord travailler dans une usine. Ambitieux et déterminé, il décide rapidement de créer sa propre entreprise.

Trois ans plus tard, il acquiert sa première épicerie à Villejuif, en banlieue parisienne. Son réseau va vite se développer pour atteindre quatre supérettes en 1971. L’entrepreneur soussi se lance ensuite dans la restauration en achetant son premier restaurant, « L’étoile de Marrakech », à Nanterre, suivi d’un second à Chatou en 1976, consolidant ainsi son succès entrepreneurial.

Retour aux racines

L’histoire d’Idoulahiane prend véritablement forme à son retour au Maroc à la fin des années 1970. Il commence par acquérir l’hôtel Plazza. Pour développer ses compétences, il s’initie à la finance et à la Bourse en investissant dans Algemen Bank et BMAO. En 1981, flairant une bonne affaire, il récupère ses placements pour acheter un terrain sur le boulevard d’Anfa. C’est ici qu’il commence la construction de l’hôtel Idou Anfa, un nom qui fusionne son diminutif et celui du boulevard. Parallèlement, il acquiert le restaurant « La Mer » et ouvre la résidence « Afoud » à Agadir. Pour financer son projet d’hôtel, il contracte un crédit de 40 millions de DH auprès du CIH, lançant ainsi une nouvelle ère dans l’hôtellerie marocaine.

Situé au cœur du quartier des affaires, l’Idou Anfa Hôtel & Spa a ouvert ses portes en 1984 et s’est imposé comme un établissement majeur à Casablanca. Il a bénéficié de deux grandes rénovations, la première en 2005, nécessitant un investissement de 20 millions de DH, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Diversification et innovation

Cinq ans après l’ouverture de l’Idou Anfa Hôtel & Spa, la famille Idoulahiane décide de diversifier ses activités en investissant dans l’industrie textile. Elle lance « Idou Confection », spécialisée dans la confection de chemises et de sous-vêtements haut de gamme pour hommes et femmes. Présidée par M’hamed Idoulahiane, cette société est dirigée par son fils Brahim, tandis que ses autres enfants, Mohamed, Fadma, Rquea et Nadia s’impliquent également dans la gestion de l’entreprise familiale.

Un exemple illustratif est celui de Rquea Idoulahiane, styliste, qui apporte une contribution majeure à la marque marocaine renommée Moxe. Cette marque est née en 1993 de la collaboration entre M’hamed Idoulahiane et deux Français : Roger Vignola, fondateur de la marque française Olly Gan, et Michel Bertiaux, spécialiste dans la fabrication de chemises pour grandes marques. Leur partenariat a ainsi donné naissance à Moxe.

Chacun y trouve son intérêt : pour Idou Confection, c’était une occasion idéale de lancer une marque vitrine, mettant en valeur son savoir-faire sous sa propre enseigne. Quant aux deux experts français, cela leur a permis de poursuivre leur aventure au Maroc dans le secteur textile. Depuis ses débuts, Idou Confection est devenue un fournisseur de renom pour des marques prestigieuses comme Lacoste, Façonnable ou Eden Park, qui lui confient la production de leurs collections.

Fort de ce succès, M’hamed Idoulahiane étend son empire hôtelier avec de nouveaux établissements, notamment à Tiznit, qu’il souhaite transformer en destination touristique. En 2001, il inaugure l’hôtel Idou Tiznit, un établissement quatre étoiles qui a nécessité un investissement de 80 millions de DH. Cette inauguration est marquée par la présence du Roi Mohammed VI, soulignant l’importance du projet.

Un engagement social

L’audace de M’hamed Idoulahiane se manifeste dans son choix d’investir à Tiznit, une ville souvent considérée comme un simple point de passage pour les touristes en route vers Agadir. Malgré une faible activité touristique dans la région, il y voit un potentiel et s’engage à dynamiser le secteur.

Parallèlement à ses activités hôtelières, Idoulahiane n’oublie pas ses racines. Il préside l’association Tinzar, qui œuvre pour la construction de routes dans les zones montagneuses de sa province, contribuant ainsi au développement local et à l’amélioration des infrastructures. Cette démarche témoigne de son attachement à sa communauté et de son engagement à soutenir le développement de sa province d’origine.

Aussi, il y a quatre ans, son hôtel Idou Anfa à Casablanca s’était mobilisé et a consacré 3 millions de DH au fonds spécial pour la gestion de la pandémie covid-19. L’établissement avait également sensiblement contribué à la distribution de bons d’achat aux familles dans le besoin.

Un nouvel horizon à Tanger

La famille Idoulahiane, active dans plusieurs secteurs, comme l’immobilier et la distribution, a récemment cédé son restaurant « La Mer », mais l’hôtellerie reste au cœur de ses activités. Récemment, Elle a inauguré l’« Idou Malabata Beach & Spa » à Tanger, avec une inauguration officielle à venir. Cet établissement comprend 159 chambres et suites spacieuses, inspirées des grands explorateurs et conçues comme un navire, symbolisant le voyage vers de nouveaux horizons.

Situé sur la corniche de Tanger, dans la zone touristique Ghandouri, cet hôtel de luxe représente une nouvelle étape dans l’expansion de la vision hôtelière d’Idoulahiane. L’Idou Malabata & Spa incarne l’héritage et l’expertise d’un homme qui a su transformer ses rêves en réalité.