Pourquoi Dakar attire les Marocains pour les études en médecine

Chaque année, des centaines de Marocains choisissent de s’installer à Dakar pour commencer ou poursuivre leurs études en médecine. Qu’est-ce qui pousse de plus en plus de Marocains à se tourner vers la capitale sénégalaise pour leur formation médicale ?

Après avoir décroché leur baccalauréat, de nombreux étudiants marocains choisissent de poursuivre des études en médecine. Cependant, l’accès aux facultés de médecine est très compétitif, avec un concours d’entrée particulièrement exigeant. De ce fait, certains candidats qui ont aussi le choix de postuler pour l’une des facultés et universités privées de médecine (plus de 100. 000 DH/an en moyenne), doivent chercher des alternatives à l’étranger pour réaliser leur ambition de devenir médecins.

La réputation de l’enseignement supérieur sénégalais

Chaque année, Dakar, la capitale du Sénégal, se distingue comme une destination prisée par ces étudiants et cette tendance est croissante. La faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) est reconnue pour son excellence et propose une variété de spécialisations adaptées aux étudiants internationaux. Néanmoins, la réputation académique n’est pas le seul facteur qui motive les choix des étudiants marocains.

Le Sénégal est reconnu pour la qualité de son enseignement supérieur, malgré quelques turbulences récentes dans le milieu universitaire. Parmi les établissements les plus respectés, la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) se distingue, attirant non seulement des étudiants marocains, mais aussi des ressortissants d’autres pays africains et européens. Yasmine Mrabti, une étudiante marocaine en troisième année de médecine à l’UCAD, souligne que le Sénégal est perçu par les étudiants marocains comme un excellent choix secondaire. Elle apprécie la chaleur de l’accueil réservée aux Marocains et les bourses d’études disponibles pour les étudiants. « Le niveau de formation au Sénégal est comparable à celui du Maroc, ce qui renforce l’attrait pour ceux qui souhaitent poursuivre des études médicales de qualité », affirme-t-elle. « Les diplômes obtenus sont souvent bien valorisés au niveau international, ce qui rassure les étudiants marocains sur leur avenir professionnel. D’ailleurs, jusque dans les années 1980, il y avait la double diplomation avec l’Université de Bordeaux », ajoute Yasmine.

150 places avec bourses aux étudiants marocains par an

Chaque année, dans le cadre du Programme d’échange d’étudiants maroco-sénégalais, le Sénégal offre au moins 150 places avec bourses aux étudiants marocains désireux de poursuivre leur formation dans les établissements d’enseignement supérieur sénégalais. Une part significative de ces places, plus d’une centaine, est réservée aux filières médicales, qui demeurent les plus prisées par les étudiants marocains. Pour accéder à ces facultés, il est donc essentiel d’être sélectionné pour bénéficier de l’une de ces bourses.

Les étudiants marocains souhaitant postuler au programme de bourses pour l’année universitaire 2024-2025 sont invités par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation à soumettre leur candidature en ligne. Les informations et le lien pour postuler seront prochainement diffusés sur le site du Ministère. Il est important de noter que les candidats doivent répondre à certaines conditions d’éligibilité et que la sélection s’effectue selon un ordre de mérite, permettant de classer les candidats en liste principale et en liste d’attente.

En plus de ce programme, certains étudiants marocains se rendent directement à Dakar pour passer des tests d’entrée ouverts aux étudiants étrangers, bien que ces places soient très limitées.

La majorité des diplômés marocains de la faculté de médecine de Dakar choisissent de retourner au Maroc après leurs études. Cependant, Ilham Farid, gynécologue, a pris une décision différente en s’installant définitivement au Sénégal pour y travailler. Elle a ouvert son propre cabinet au centre-ville de Dakar. « Après mon baccalauréat, j’avais le choix entre étudier en Tunisie ou au Sénégal, et j’ai finalement opté pour Dakar », confie-t-elle. Ilham, l’une des rares médecins marocains résidant dans la capitale sénégalaise, n’a jamais regretté son choix. « Comme beaucoup de jeunes, je désirais poursuivre mes études à l’étranger. Dakar m’a offert de nombreuses opportunités. Je suis arrivée en 1984, et après une douzaine d’années d’études, j’ai obtenu mon diplôme de spécialité en novembre 1996 », explique-t-elle.

Après avoir exercé dans des hôpitaux publics tels qu’« Abbas Ndao » et « Le Dantec » à Dakar, elle a décidé de se lancer dans le secteur privé et d’ouvrir son propre cabinet en 2000. « La réputation de la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’UCAD est indiscutable. Rigueur, sérieux et compétence sont les maîtres-mots de cet établissement, qui rivalise avec les meilleures facultés de la région », souligne-t-elle. Cette renommée explique l’engouement des étudiants marocains et africains pour cette institution.

« Au Sénégal, on se sent chez soi. Il y a aussi cette proximité culturelle, et même religieuse, entre les deux pays. Dakar reste, par ailleurs, une ville où il fait globalement bon vivre. Les gens sont accueillants et ouverts d’esprit. Plusieurs accords et conventions entre Rabat et Dakar facilitent l’exercice professionnel des médecins dans les deux pays, leur permettant ainsi d’exercer librement », observe-t-elle. Cette interconnexion entre les systèmes de santé marocain et sénégalais renforce les liens entre les deux nations et permet aux professionnels de la santé de partager leurs connaissances et leurs expériences, enrichissant ainsi les pratiques médicales des deux côtés.

Les avantages au Sénégal

L’engouement croissant des Marocains pour les études de médecine à Dakar peut être attribué à plusieurs autres facteurs clés qui rendent cette ville sénégalaise particulièrement attrayante pour les étudiants en quête de formation médicale de qualité.

Sur le plan académique, le Sénégal présente des avantages qui ne sont pas encore disponibles au Maroc. À l’UCAD, les étudiants ont la possibilité de choisir leur spécialité, tandis qu’au Maroc, il est nécessaire de réussir un concours de résidanat, avec des postes limités dans certaines spécialités comme la radiologie. De plus, les diplômes de spécialité obtenus à l’UCAD sont reconnus aussi bien au Maroc qu’en France, facilitant ainsi l’insertion professionnelle.

En plus de cette liberté de choisir sa spécialité, le Sénégal permet aux étudiants de réaliser des stages de perfectionnement à l’étranger, notamment en France, une opportunité qui n’est pas toujours accessible au Maroc. Dakar offre également un large éventail de stages, grâce à la présence de nombreux hôpitaux, ce qui constitue un autre avantage pour les étudiants en médecine. Une fois la formation et les stages accomplis au Sénégal, l’intégration professionnelle au Maroc se fait généralement sans difficulté.

Le Sénégal demeure par ailleurs une destination relativement abordable pour les étudiants, en comparaison avec certains pays européens comme la Roumanie. Bien que le coût du logement ait fortement augmenté ces dernières années, surtout à Dakar, et que l’inflation continue d’alourdir le coût de la vie, celui-ci reste légèrement supérieur à celui de Casablanca. Toutefois, les frais de scolarité pour les études supérieures au Sénégal sont bien inférieurs à ceux d’autres pays prisés par les étudiants marocains.

Il est à noter que la plupart des étudiants marocains au Sénégal vivent hors des cités universitaires, celles-ci étant en sous-capacité en raison de la forte demande. Malgré cela, l’enseignement à la faculté de médecine de l’UCAD y est gratuit, un atout considérable pour les étudiants.

Succès des étudiants marocains

Pour rappel, l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), dont relève la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie, compte un peu plus de 85 000 étudiants dont 7 % sont des étrangers. Chaque année, 30.000 nouveaux bacheliers sénégalais intègre la doyenne des universités du pays.

Aujourd’hui, plus de 1300 Marocains poursuivent leurs études supérieurs dans les Universités de Dakar, Ziguinchor, Thiès, Saint Louis, et de Bambey, dont plus de la moitié à l’UCAD.

En 2023, trois étudiantes marocaines ont été sacrées Majors de promotion à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) après avoir obtenu les meilleures notes aux examens de fin d’année. Il s’agit de Enafi’i El Metni Yousra (7e année de médecine), Rabab Lerjab (6e année à l’Institut d’Odonto-Stomatologie) et Saida Ktib (5e année de pharmacie).