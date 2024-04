Karim Tazi: «Le gaspillage alimentaire au Maroc est surtout le fait des classes les plus aisées»

Aujourd’hui à la tête du groupe Richbond, Karim Tazi qui a fondé en 2002 la première Banque alimentaire du Maroc et le réseau entreprise/associations, consacre une grande partie de son énergie à l’action sociale. Il fait le point sur le gaspillage alimentaire au Maroc, un sujet qu’il connait bien, et les solutions pour réduire ce fléau.

Challenge : D’après les estimations du Programme des Nations Unies pour l’environnement, plus de 3,3 millions de tonnes de nourritures sont jetées chaque année à la poubelle au Maroc. Le fléau prend des proportions alarmantes durant le mois sacré de Ramadan. Qui sont les premiers générateurs de gaspillage alimentaire ?

Karim Tazi : Le gaspillage alimentaire est effectivement un défi majeur au Maroc, particulièrement durant le mois de Ramadan, où la consommation et, par conséquent, le gaspillage tend à augmenter. Il faut cependant préciser qu’en dehors du mois de Ramadan, le gaspillage alimentaire au Maroc est surtout le fait des classes les plus aisées qui sont extrêmement minoritaires et des hôtels et restaurants, particulièrement ceux qui travaillent avec le secteur du tourisme. S’il y a des actions à faire, il faudrait qu’elles soient ciblées vers ces populations et ces secteurs économiques. Les solutions à ce problème doivent être multidimensionnelles, abordant à la fois les aspects culturels, éducatifs, et pratiques de la gestion alimentaire.

Challenge : En l’absence de lois anti-gaspillage alimentaire au Maroc, que voyez-vous comme solutions pour réduire le gaspillage alimentaire au Maroc ?

K.T : C’est toute une politique de consommation qui devra être repensée, car cette perte alimentaire et monétaire permettrait de nourrir pendant une année tous les enfants en situation de vulnérabilité du pays. C’est pourquoi, il s’avère nécessaire de lancer des campagnes médiatiques avant et pendant le Ramadan pour sensibiliser sur l’impact du gaspillage alimentaire. Ces campagnes peuvent utiliser des exemples concrets pour montrer comment réduire le gaspillage au quotidien.

D’autres pistes de solutions spécifiques au contexte marocain méritent une réflexion. Je pense à l’éducation culinaire à travers l’organisation d’ateliers et de démonstrations sur la préparation de quantités appropriées de nourriture, la conservation des aliments, et la transformation des restes en nouveaux repas. Le partage des surplus de nourriture avec des voisins, des amis, ou à travers des plateformes dédiées au don alimentaire, est également à encourager.

Autre piste de solution, le renforcement des capacités des banques alimentaires et des associations à collecter, stocker et redistribuer les surplus alimentaires à ceux qui en ont besoin. Pour avoir créé en 2002 la Banque alimentaire qui est une association reconnue d’utilité publique, je connais bien l’importance de ce volet.

Je rappelle que la Banque Alimentaire a été fondée sur des principes qui régissent son quotidien : le partage, le don, le bénévolat, la solidarité et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sa principale mission est la collecte de denrées alimentaires auprès de divers donateurs et leur redistribution en faveur des populations nécessiteuses via un tissu d’associations et d’établissements de protection sociale à travers le pays. Elle assure ainsi le lien entre les donateurs et les associations bénéficiaires par la mise à disposition de ses moyens logistiques (stockage, transport, livraison).

Dans ce combat contre le gaspillage, nous pouvons nous appuyer sur nos valeurs religieuses et culturelles en utilisant les enseignements de l’Islam qui prônent la modération et le partage pour encourager une consommation responsable. Dans cette même veine, les leaders religieux peuvent jouer un rôle crucial en prêchant contre le gaspillage alimentaire pendant le Ramadan et en promouvant des pratiques de consommation plus vertueuses.

Au-delà et comme vous dites, le Maroc n’est pas doté aujourd’hui de lois anti-gaspillage alimentaire. En s’inspirant des exemples internationaux, le Royaume pourrait développer des législations qui encouragent la donation des surplus alimentaires des supermarchés, restaurants, et traiteurs.

Mais comme je l’ai dit plus haut, cibler efficacement les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au Maroc, en dehors du Ramadan, nécessite de se concentrer sur les comportements des classes les plus aisées ainsi que sur les pratiques des hôtels et restaurants, en particulier ceux liés au secteur du tourisme.

Challenge : Selon vous, quelles sont alors les stratégies adaptées à ces cibles ?

K.T : Pour les Hôtels et Restaurants, on peut mettre en place des critères de reconnaissance comme par exemple les certifications durables. Il s’agira d’encourager les établissements à obtenir des certifications pour des pratiques durables, y compris la gestion efficace des déchets alimentaires. Ces certifications pourraient être valorisées dans le marketing et la promotion de l’établissement. Comme la lutte contre le gaspillage alimentaire doit passer par les hôtels et restaurants, on doit proposer à ces derniers des audits alimentaires réguliers pour les aider à identifier les sources de gaspillage et à élaborer des plans d’action pour les réduire. En plus de cela, leurs personnels doivent bénéficier de formations spécifiques sur les meilleures pratiques de gestion des stocks, de préparation, et de conservation des aliments pour minimiser les déchets.

Pour ce qui est particulièrement des établissements touristiques, ils doivent renforcer les partenariats avec les banques alimentaires ou autres associations caritatives pour faciliter le don des surplus alimentaires.

Des actions communes sont également à initier, comme par exemple la mise en place de plateformes de Gestion des Surplus. A ce niveau, il s’agira de développer ou soutenir des plateformes numériques qui permettent aux établissements et aux particuliers de vendre ou de donner efficacement leurs surplus alimentaires.

La lutte contre le gaspillage alimentaire au Maroc nécessite une approche holistique qui implique non seulement les consommateurs mais aussi les producteurs, les distributeurs, les autorités locales et le gouvernement. En ciblant les actions vers les populations et les secteurs les plus susceptibles de contribuer au gaspillage alimentaire en dehors du mois de Ramadan, ces initiatives peuvent engendrer des changements significatifs dans les habitudes de consommation et les pratiques professionnelles, conduisant à une réduction notable du gaspillage alimentaire au Maroc.