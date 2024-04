Meknès aura bientôt son parking intelligent

L’Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la médina de Fès (ADER-Fès) envisage de lancer à Meknès un ambitieux projet visant l’aménagement et la construction d’un parking souterrain intelligent de deux niveaux avec une enveloppe budgétaire de 69,38 millions de dirhams.

Dans ce cadre, l’Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la médina de Fès vient de lancer un appel d’offres relatif à l’aménagement et la construction de ce parking souterrain à Bab Rha dans la cité ismaïlienne. Ce projet fait partie d’un vaste programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Meknès (2019-2023).

D’une superficie totale de 9.000 m², dont 5.300 m² bâtis en sous-sol, ce parking enterré offrira une capacité de 400 places de stationnement. La surface totale couverte du projet est estimée à environ 10.050 m². En plus des installations souterraines, les travaux prévoient également l’aménagement d’une place publique en surface, apprend-on de l’ADER-Fès.

Inscrit dans le programme global de réalisation de trois parkings d’une capacité totale de 800 places dans la médina à Bab Rha, Zine El Abidine et à côté de la Chambre d’artisanat, ce projet devrait s’étaler sur 18 mois à partir du deuxième semestre 2024.

Les travaux consisteront principalement en des opérations de gros œuvre, d’étanchéité, d’électricité, d’installation d’ascenseurs et de fluides, de peinture, de revêtements, de menuiseries bois, métalliques et aluminium, de signalétique ainsi que des terrassements généraux et des travaux de voirie et réseaux divers.

Temp réel et automatisation

Selon les descriptifs du projet, le fonctionnement général du parking repose sur un système de comptage et de gestion centralisé de type « Circontrol Outdoor ».

Les bornes d’entrée et de sortie transmettent en temps réel à l’Unité Centrale de Gestion du Stationnement les données permettant d’établir le nombre de « clients horaires » présents dans le parc, le nombre de « clients abonnés » présents, le nombre total de « places libres » dans le parc, ainsi que le nombre de « places libres par niveau ».

A partir de ces informations, l’Unité Centrale gère de manière automatisée l’affichage des messages sur la signalisation variable aux accès concernés.

Une fois le parking saturé, un verrouillage des équipements de distribution des tickets aux pistes d’entrée est prévu pour interdire l’accès. Ce système intelligent de gestion en temps réel vise à optimiser la fluidité de la circulation et l’orientation des usagers vers les places disponibles.

Cette infrastructure vise à répondre aux problèmes de saturation du stationnement dans cette zone patrimoniale et touristique très fréquentée de la ville. Conformément à la convention signée devant SM le Roi Mohammed VI en octobre 2018, ce projet d’envergure s’inscrit dans la dynamique de préservation et de mise en valeur du cachet architectural et culturel emblématique de la médina de Meknès.