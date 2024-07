Véhicules d’occasion : Autocaz dévoile ses nouvelles offres estivales

Autocaz vient de lancer sa campagne été avec des offres exceptionnelles. Dans le détail, la filiale du Groupe Auto Hall spécialisée dans l’achat, la vente, l’intermédiation et la reprise de véhicules d’occasion a mis sur pied plusieurs offres qui s’articulent notamment autour des Marocains Résidents à l’Étranger, du paiement différé, de la garantie et de l’assistance et enfin une nouvelle formule de reprise. Revue de détail.

La filiale du Groupe Auto Hall spécialisée dans l’achat, la vente, l’intermédiation et la reprise de véhicules d’occasion a déployé une offre taillée sur mesure pour les Marocains résidents à l’étranger (MRE). À leur arrivée dans le Royaume, ces derniers peuvent acheter une voiture chez Autocaz et bénéficier d’un véhicule fiable pour la durée de leur séjour. Une fois leur séjour terminé, ils ont la possibilité de revendre le véhicule avant leur retour à l’étranger. Par ailleurs, le spécialiste du véhicule d’occasion s’engage à reprendre le véhicule à un prix compétitif, approximativement le même que celui auquel il a été acheté. Cette promesse de rachat assure aux MRE une transaction transparente et sans complications.

De plus, Autocaz prend en charge tous les frais administratifs, permettant aux clients de se concentrer sur leurs vacances sans souci. Le paiement est effectué sous 24 heures, garantissant un service rapide et efficace. Cette initiative vise à offrir aux MRE une solution de mobilité pratique et sécurisée, tout en leur assurant une tranquillité d’esprit quant à leur investissement. L’opérateur continue de placer la satisfaction de ses clients au cœur de ses priorités et de leur fournir des services adaptés à leurs besoins spécifiques.

Et ce n’est pas tout puisqu’ Autocaz innove en proposant une solution de paiement différé, permettant à ses clients de commencer à rembourser leur véhicule trois mois après l’achat. La filiale véhicules d’occasion d’Auto Hall aide ses clients à mieux gérer leur budget en offrant une marge de manœuvre pour planifier leurs finances sans stress. Cette initiative reflète son engagement à soutenir ses clients dans la gestion de leurs dépenses tout en facilitant l’acquisition de leur véhicule. Faut-il souligner que tous les véhicules proposés par l’opérateur sont rigoureusement certifiés selon une charte de 120 points de contrôle.

En plus de cette garantie de qualité, le spécialiste de l’occasion offre une assistance complète pour accompagner ses clients tout au long de leur expérience automobile. Enfin, pour répondre aux attentes de ses clients et simplifier le processus de reprise de véhicule, Autocaz introduit son service Expertise@Home. Cette offre permet aux clients de bénéficier d’une estimation gratuite de leur véhicule directement à domicile. Un expert se rend chez le client pour effectuer une évaluation précise, rapide et sans contrainte, facilitant ainsi la reprise de leur véhicule en toute simplicité.

«Chez Autocaz, nous sommes constamment à la recherche de moyens pour améliorer l’expérience de nos clients. Le lancement de notre offre spéciale pour les MRE reflète notre engagement à répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle», a précisé Sanaâ Zagouri. Et la Directrice générale du pôle Auto Hall Occasion de poursuivre : «nous avons également mis en place des options de paiement différé et des services personnalisés comme l’Expertise@Home pour répondre à divers besoins et apporter un confort financier supplémentaire. Ces nouvelles offres sont conçues pour offrir une réelle valeur ajoutée, permettant à nos clients de profiter pleinement de leur véhicule sans souci immédiat».