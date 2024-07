« Menteuse », « exécution de bébés »… Trump lâche ses coups contre Kamala Harris

Donald Trump a lancé mercredi des attaques d’une rare violence à l’égard de sa nouvelle rivale démocrate, Kamala Harris, jusqu’à accuser, sans la moindre preuve, la vice-présidente américaine de vouloir favoriser l' »exécution de bébés ».

« Elle veut des avortements au huitième et au neuvième mois de grossesse, jusqu’à la naissance et même après la naissance, l’exécution de bébés », a lancé le candidat républicain lors d’un meeting de campagne en Caroline du Nord, son premier depuis que Joe Biden a jeté l’éponge.

Le milliardaire, arborant sa traditionnelle cravate rouge, n’a pas retenu le moindre coup contre la quinquagénaire, qu’il va sûrement affronter à l’élection présidentielle de novembre.

« Elle va détruire notre pays », a-t-il assuré, avant d’affubler la vice-présidente d’un nouveau sobriquet: « Kamala la menteuse ».

Lire aussi | Biden reçoit Netanyahu pour tenter de faire avancer les négociations sur Gaza

L’avortement, le climat, la protection des personnes LGBT… Donald Trump, qui faisait preuve d’une agressivité particulière mercredi soir, a attaqué un à un chacun des axes du programme de la nouvelle candidate démocrate.

« C’est une cinglée de la gauche radicale », a-t-il affirmé face à ses partisans, coiffés de leurs traditionnelles casquettes rouges. « Elle est folle, elle est folle », a-t-il maintes fois répété, en se montrant particulièrement critique du bilan de la vice-présidente en matière d’immigration.

Le candidat républicain a été contraint de revoir sur le tas sa stratégie électorale avec le retrait choc dimanche de Joe Biden de la campagne.

Donald Trump est d’ailleurs revenu en longueur sur la décision du président de renoncer à briguer un second mandat, accusant « les leaders du Parti démocrate » de l’avoir évincé d’une manière « très antidémocratique ».

Lire aussi | Tentative d’assassinat de Trump: la directrice du Secret Service démissionne

« Biden ne sait même pas qu’il est en vie », a-t-il affirmé, avant de s’épancher à nouveau sur le bilan de Kamala Harris, « sa nouvelle victime à battre ».

« Si on commence à la battre, de 10 ou 15 points dans les sondages, vous pensez qu’ils vont nous envoyer un troisième candidat? », a-t-il ensuite interrogé, suggérant que Kamala Harris pourrait à son tour jeter l’éponge dès « la semaine prochaine ».

Certains de ses partisans présents dans la foule arboraient un t-shirt commémorant l’instant où, après la tentative d’assassinat qui l’a visé, Donald Trump a levé le poing, l’oreille en sang, en signe de défi, le 13 juillet.

L’ancien président est brièvement revenu sur cet événement historique.

« J’avais plein de sang sur la main, et je me suis dit: +Oh, mon Dieu, qu’est-ce que c’est ça?+ », a-t-il déclaré.

Challenge (avec AFP)