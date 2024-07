Les principaux points du 20e rapport annuel de BAM sur la supervision bancaire

Bank Al-Maghrib (BAM) a présenté la 20e édition de son rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’exercice 2023. Ce rapport dresse un bilan détaillé des actions de régulation et de contrôle de la banque centrale ainsi que des activités des établissements de crédit et organismes assimilés.

Contexte international et national

Malgré le resserrement monétaire, les tensions géopolitiques et les conflits armés en Ukraine et au Moyen-Orient, l’économie mondiale a montré une bonne résilience en 2023. Au niveau national, la croissance économique a été tirée par les activités non agricoles, tandis que l’inflation a diminué après un pic en février 2023. En conséquence, BAM a maintenu son taux directeur inchangé entre mars et décembre 2023.

Évolution du crédit bancaire

Le crédit bancaire a progressé de 4,8% en 2023, principalement grâce aux crédits à l’équipement. Le taux des créances en souffrance s’est stabilisé à 8,5% du portefeuille des prêts bancaires. Après une contraction en 2022, les résultats bancaires se sont redressés en 2023 en raison de la détente des taux d’intérêt sur les marchés.

Solidité du secteur bancaire

Le secteur bancaire a conservé une solide position avec un ratio de solvabilité moyen de 15,5% et un ratio de fonds propres de catégorie 1 moyen de 12,9%, dépassant les minima réglementaires de 12% et 9% respectivement. Le ratio de liquidité à court terme est resté à un niveau confortable.

Régulation et normes bancaires

En 2023, BAM a continué d’adopter des normes bancaires internationales pour renforcer la résilience du secteur. La Banque a également achevé, en collaboration avec la Banque Mondiale, une évaluation de l’exposition des banques aux risques financiers induits par le changement climatique.

Intégrité financière et lutte contre le blanchiment

Les efforts de BAM en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, menés avec d’autres parties prenantes, ont permis au Maroc de sortir de la liste grise du Groupe d’Action Financière et de celle de l’Union Européenne.

Digitalisation des services bancaires

BAM a poursuivi ses initiatives pour accompagner la digitalisation des services bancaires. Après avoir adopté le cadre réglementaire pour les plateformes de crowdfunding, BAM a commencé à traiter les premières demandes d’agrément pour le financement collaboratif. La Banque a également travaillé sur l’encadrement des cryptoactifs, l’authentification numérique, la sécurisation des services bancaires digitaux et la cyber résilience des opérateurs bancaires.

Relation banque-client

En 2023, BAM a renforcé la qualité de la relation banque-client. Cela inclut le lancement d’un comparateur de tarifs bancaires et de dates de valeur ainsi que l’adoption d’une charte interbancaire en faveur des personnes en situation de handicap.

Inclusion financière

BAM a collaboré avec les opérateurs du marché pour offrir des services bancaires et de paiement adaptés aux familles bénéficiaires des programmes d’aides sociales du gouvernement, ce qui a favorisé la bancarisation et l’inclusion financière.