Atacadão inaugure son centre commercial à Taourirt

En ligne avec les objectifs de la nouvelle stratégie de développement 2028 du Groupe LabelVie, Atacadão a ouvert aujourd’hui un nouveau magasin à Taourirt, portant le nombre de ses magasins à 15 à travers le royaume.

Le nouveau magasin Atacadão, situé dans le quartier industriel de Taourirt sur la route de Debdou, a permis la création de 150 emplois directs et indirects. Il s’étend sur une superficie de 6 600 mètres carrés et propose une vaste sélection de produits à des prix compétitifs. Ce magasin fait partie d’un futur centre commercial Atacadão, qui s’étendra sur une superficie totale de 40 500 mètres carrés, dont 15 000 mètres carrés de surface construite. Le centre commercial comprendra également des magasins variés, des services de restauration, une station-service et un parking de 660 places pour les clients. Le projet a mobilisé un investissement de 120 millions de dirhams.

Lire aussi | Lancement des travaux de la nouvelle usine de PROCUMAR à l’Agropole de Loukkos

La cérémonie d’inauguration du magasin a été présidée par Mohamed Sadiki, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mouad El Jamai, Wali de la région de l’Oriental, et Al-Arabi Al-Twijer, Gouverneur de la province de Taourirt. Étaient également présents Zouhair Bennani, co-fondateur du Groupe LabelVie, Naoual Ben Amar, Directrice Générale du Groupe LabelVie, et Hicham Yacobi, Directeur Général Adjoint d’Atacadão, ainsi que plusieurs personnalités et invités.

Hicham Yacobi a déclaré : « L’inauguration de ce magasin à Taourirt est le fruit de notre engagement envers nos clients dans cette région. Nous sommes convaincus que cet espace deviendra un lieu de rencontre pour les habitants et les visiteurs de Taourirt. En offrant une expérience de shopping diversifiée et des services pratiques, nous sommes confiants dans le rôle positif que ce centre commercial jouera dans le développement économique local. »

Lire aussi | Pains & Cie double sa capacité de production avec l’extension de son usine

Avec cette nouvelle ouverture, Atacadão reste fidèle à sa devise d’offrir les prix les plus bas sur un large choix de produits. Le magasin propose une expérience d’achat unique où les clients peuvent choisir entre utiliser des caddies pour leurs achats quotidiens ou des palettes pour des achats en gros.

Cet engagement à maintenir des prix bas est particulièrement important dans le cadre d’une implantation régionale comme à Taourirt. Le magasin propose les mêmes prix que ceux des magasins de Casablanca ou de Rabat-Salé, sans répercuter les surcoûts logistiques sur les clients. Cette stratégie vise à renforcer le pouvoir d’achat des habitants de Taourirt et à lutter contre l’inflation des prix, en proposant des produits de qualité à des tarifs accessibles pour le plus grand nombre.