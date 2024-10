Retail Holding accueille de nouveaux actionnaires à son tour de table

La Société financière internationale (SFI), Fipar Holding et CDG Invest Growth ont annoncé, vendredi, leur entrée à hauteur de 21,5% au capital de Retail Holding, l’actionnaire majoritaire de Label’Vie.

Ce partenariat permettra à cet acteur majeur de la grande distribution de développer ses activités au Maroc et en Côte d’Ivoire, notamment dans des régions faiblement desservies, de soutenir la création d’emploi et de contribuer au renforcement des chaînes d’approvisionnement alimentaires locales, indique un communiqué conjoint.

La SFI, une entité du groupe de la Banque mondiale, fournira des services-conseils en matière de pratiques environnementales et sociales, et accompagnera Retail Holding dans ses efforts visant à améliorer les perspectives de carrières pour les femmes, notamment au niveau du recrutement et de la rétention des talents.

Outre ses enseignes au Maroc (Carrefour, Carrefour Market, Atacadao), Retail Holding détient la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI), l’un des principaux distributeurs alimentaires du pays. En outre, le groupe a récemment étendu ses activités en France.

L’investissement de la SFI comprend à la fois une participation au capital de Retail Holding, ainsi qu’un financement à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA (soit 15 millions de dollars) dans le capital de CDCI, afin de soutenir son plan d’expansion en Côte d’Ivoire.

Grâce à leur expérience dans l’accompagnement de groupes marocains dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement, Fipar Holding, un fonds d’investissement géré par CDG Invest, et CDG Invest Growth (ex CDG Capital Private Equity) devront aider Retail Holding à réussir sa stratégie de croissance ambitieuse et à faire avancer ses plans d’expansion internationale.