Ford Ranger Raptor: un aventurier hors norme

Un gabarit XXL, un bloc diesel délivrant 213 chevaux, une boîte automatique à 10 rapports… clairement, les caractéristiques de la deuxième génération du Ford Ranger Raptor détonnent sur le papier. Mais à vrai dire, ce n’est rien comparé aux sensations ressenties derrière le volant, aussi bien sur l’asphalte que sur piste, où ce pick-up double cabine, ou plutôt cet authentique baroudeur, excelle vraiment.

Spacieux, polyvalent, puissant, performant… voici très certainement quelques-uns des axes sur lesquels ont planché d’arrache-pied le staff d’ingénierie de Ford Performance, la division sportive de la firme à l’ovale bleu, pour concevoir cette nouvelle déclinaison du Raptor. Justement, la commercialisation de l’engin a déjà débuté dans le Royaume. Et à en croire le staff de l’importateur local de la marque, à savoir Scama (Groupe Auto-Hall), de nombreux clients s’en sont déjà portés acquéreurs. Répondant à l’invitation de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne et de Scama, dans le cadre des essais-presse de ce nouveau véhicule, nous en avons profité pour nous faire une idée précise de ses capacités.

Il faut dire que le programme concocté à l’attention des journalistes et autres blogueurs s’est révélé très copieux : un départ du siège de Scama à Casablanca, puis direction Essaouira via l’autoroute et la route nationale 1 à notre point de destination ; soit un trajet d’environ 400 km, agrémenté de paysages pittoresques et d’un long littoral côtier bordé par l’Atlantique. Ajoutez-y de très nombreuses escapades sur les pistes et les dunes de la région que nous avons arpentées durant nos deux jours d’essais. «Clairement, Ford Performance s’est engagé à développer un pick-up d’exception. Le Ranger Raptor se distingue notamment par ses nouvelles fonctionnalités et surtout par sa résistance et sa polyvalence d’utilisation», nous a précisé lors d’un échange Achraf Boustani, Directeur général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne.

Et Abdelouahab Ennaciri, Directeur général de Scama de renchérir : «cette gamme du Ranger, la plus complète jamais offerte au Maroc, propose des technologies de pointe et des capacités éprouvées». Des propos qui, bien sûr, ont attisé notre curiosité à découvrir plus en détail ce Raptor. Esthétiquement, il hérite d’un design pour le moins très américain avec une calandre estampillée Ford en très gros caractères et des signatures lumineuses à LED aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. En tout cas, il sait se faire remarquer. Côté gabarit, l’engin voit les choses en grand : 5,36 m de long, 2,03 de large et 1,93 m de haut, sans compter un volume de chargement d’environ 1 233 litres grâce à une benne qui peut être recouverte d’un store cache-bagages électrique. De quoi y engouffrer aisément une pléthore de valises en tout genre. Faut-il souligner que les clients peuvent choisir parmi six teintes de carrosseries, dont une couleur orange ou grise du plus bel effet. Cerise sur le gâteau, Ford propose des autocollants Raptor qui ajoutent une touche plutôt sportive à l’ensemble.

Lorsqu’on prend place à bord, on découvre une présentation générale plutôt soignée pour la catégorie. L’intérieur est spacieux et confortable pour quatre occupants, avec des sièges en cuir et alcantara. Bon point pour les sièges avant profilés d’inspiration sportive qui assurent un excellent maintien. Par ailleurs, les assemblages sont bien ajustés, tout comme la qualité des matériaux de bonne facture. Conducteur et passager avant disposent d’un tableau de bord entièrement numérique de 12,4 pouces et d’un écran tactile central de 12 pouces doté du système de connectivité et de divertissement Ford «SYNC 4A» de nouvelle génération qui offre, entre autres, une compatibilité sans fil avec «Apple Carplay» et «Android Auto». Signalons au passage que même l’écran central diffuse en cas de besoin des images captées par la caméra avant durant les phases de conduite ; ce qui est fort utile en hors-piste histoire d’apprécier les difficultés du terrain. À noter la présence d’un système audio Bang & Olufsen de belle facture.

Sous le capot, on retrouve un tout nouveau 2,0 litres bi-turbo diesel délivrant 213 chevaux et capable d’encaisser un couple de 500 Nm dès 1 750 tr/min. De quoi disposer d’une belle plage de puissance des plus bas régimes dès lors que le pied droit sollicite l’accélérateur. Justement, ce bloc est animé par une boîte de vitesses automatique à 10 rapports. De quoi permettre au 2,0 litres EcoBlue de fonctionner de manière plus efficace et d’être plus réactif. Et pour cause ; la programmation adaptative des changements de vitesse en temps réel permet à la transmission de s’adapter aux conditions de route et ainsi de sélectionner le rapport optimal pour les performances, voire consommation. Puisqu’on en parle, sachez tout de même que la consommation de ce pick-up de 2413 kilos à vide, peut grimper rapidement pour peu que l’on ait le pied lourd sur l’accélérateur, notamment lors des longs trajets. Comptez, à vitesse constante sur l’autoroute (120 km/h) et en privilégiant le mode deux roues motrices, une moyenne d’environ 10 l/100 km.

Justement à son volant, on se rend bien compte que le Ford Ranger Raptor peut abattre allègrement du kilomètre sur le bitume tout en préservant le confort des occupants. Et cela s’explique : en fait, les suspensions de l’américain «Fox» font merveille. Techniquement, elles s’ajustent en temps réel, favorisant un contrôle optimal de la carrosserie sur route, tout en absorbant efficacement les irrégularités de la chaussée. Et cela se vérifie aussi sur des revêtements beaucoup plus accidentés où ces mêmes suspensions garantissent un très bon contrôle du pick-up.

Si le Raptor est à son aise sur l’asphalte, il l’est encore plus hors des sentiers battus. À vrai dire, c’est là que le plaisir de conduite et la maniabilité de l’engin se confirment : chemins de terre, routes caillouteuses, pistes sablonneuses, dunes de sable en tout genre… rien n’a semblé l’arrêter durant notre périple «souiri». Grâce à sa garde au sol très élevée (27,2 cm) et à une belle brochette de modes de transmission (4×2, 4×4, 4H, 4L…), l’engin s’adapte à toutes les conditions d’adhérence. Et au pire des cas, pour peu que le conducteur s’ensable, les crochets de remorquage doubles à l’avant et à l’arrière permettront de se tirer d’affaire.

L’autre point fort du Ranger Raptor, c’est son fameux «Terrain Management System». Ce dernier permet d’optimiser à loisir l’accélérateur, les points de changement de vitesse et la réponse de la direction en fonction de l’environnement. Il suffit de choisir via une molette sur la console centrale parmi 7 modes différents (normal, glissant, sport, boue, sable, chemin rocailleux et Baja) pour tirer toute la quintessence de ce pick-up, peu importe le terrain.

Ajoutez-y quelques assistants à la conduite, dont le «Trail Control», un système estampillé Ford qui fonctionne de la même manière qu’un régulateur de vitesse ; en clair, l’utilisateur peut sélectionner une vitesse pouvant aller jusqu’à 32 km/h et le véhicule gère lui-même l’accélération et le freinage afin de maintenir la vitesse sélectionnée pendant que le conducteur se concentre exclusivement sur sa conduite en terrain difficile. Pas mal !

Très à l’aise sur l’asphalte et très fun à conduire hors des sentiers battus, le nouveau Ford Ranger Raptor peut aller partout. Pouvant compter sur sa motorisation, ses suspensions et sa dotation pléthorique en équipements de confort et de sécurité, il séduira celles et ceux en quête d’aventures et de découvertes au Maroc. Comptez 720 000 DH, un prix promotionnel, pour repartir à son volant.