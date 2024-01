Ancien trader vedette du Crédit Suisse, le Marocain Hamza Lemssouguer impressionne avec son fonds Arini, doté de 2,7 milliards de dollars

Hamza Lemssouguer a guidé en 2023 son fonds de crédit, Arini Credit Master, vers des gains à deux chiffres, ce qui en a fait l’un des fonds de crédit les plus performants. Ce qui n’est pas aussi sans susciter l’intérêt de la presse économique et financière internationale à l’instar de Bloomberg qui est revenu sur la progression fulgurante du trader marocain.

Hamza Lemssouguer, 33 ans, qui s’est fait connaître au Crédit Suisse grâce aux rendements impressionnants de ses paris importants et risqués sur la dette à haut rendement, a fondé en 2022 à Londres, Arini Capital avec environ 1 milliard de dollars d’investisseurs.

Depuis, les actifs d’Arini ont atteint 3,7 milliards de dollars en rapportant32 % en 2023. Cerise sur le gâteau : le fonds Arini Structured Credit Equity de 544 millions de dollars, lancé en mai dernier, a également gagné 26,7 %. À titre de comparaison, les fonds de crédit suivis par Bloomberg ont enregistré un rendement moyen d’environ 8 % l’année dernière.

Selon Bloomberg, les gains d’Arini ont été largement motivés par le pari selon lequel les emprunteurs qui ont levé des fonds pendant « l’ère de l’argent facile » auraient du mal à refinancer leurs dettes à temps après que les banques centrales du monde entier ont augmenté les taux d’intérêt au cours de la période de l’année dernière pour contrôler l’inflation.

Arini, du nom des perroquets qu’élève le trader marocain, devrait poursuivre son ascension. En effet, d’après l’agence américaine, environ 710 milliards de dollars d’obligations spéculatives à haut rendement devraient arriver à échéance à l’échelle mondiale entre 2024 et 2026, offrant des opportunités lucratives aux hedge funds prêts à prendre des risques. «Le prochain « mur « de maturité et les défis fondamentaux continueront probablement à présenter des opportunités pour nos investissements longs et courts », a écrit Lemssouguer dans une lettre aux investisseurs en décembre dernier, dans des termes rapportés par Bloomberg.

Aujourd’hui, Arini étend également son activité d’obligations de prêts garantis en Europe et travaille à l’ouverture de deux nouveaux portefeuilles d’obligations de prêts garantis, une sorte de ligne de crédit utilisée pour racheter des prêts à effet de levier et les transformer en titres.

Durant son mandat au Crédit Suisse, Lemssouguer, d’origine marocaine, a réalisé un rendement brut annualisé de 38%, dont 81% en 2019 et 44% en 2020.

Déjà, en 2013, Hamza Lemssouguer était étudiant en mathématique et statistique à l’Ecole Polytechnique. Cet été-là, il l’a passé en stage au desk crédit structuré de Goldman Sachs à Londres ; mais plutôt que de revenir chez Goldman l’été suivant, il a rempilé pour un autre stage de cinq mois, chez Credit Suisse cette fois, avant d’intégrer cette même banque une fois diplômé un an plus tard, en 2015.

Quatre ans seulement après la fin de ses études, alors que ses pairs en banque d’investissement n’étaient encore qu’associates de deuxième année, Hamza Lemssouguer prenait la tête du trading crédit à haut rendement pour l’Europe chez Credit Suisse. Bloomberg expliquait les raisons de ce succès : en 2020, le desk haut rendement d’Hamza Lemssouguer a généré environ 220 millions de dollars, soit 5,5% de l’ensemble des revenus de trading fixed income de la banque pour l’année. « Sa capacité à comprendre la psychologie et la tolérance au risque des participants au marché, et à évaluer la liquidité dans ce contexte a été à l’origine de l’une des meilleures années dans l’histoire du desk trading », tels sont les termes utilisés par Credit Suisse pour parler d’Hamza Lemssouguer dans une présentation que Bloomberg dit avoir consulté.