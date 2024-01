Hydrogène vert. Les dessous du projet de 20 milliards de DH de Falcon Capital et Hydrogène de France à Dakhla

Alors que la publication de la circulaire relative au secteur de l’hydrogène vert, définissant les cadres et les conditions d’investissement, est attendue début 2024, l’entreprise marocaine Falcon Capital qui s’est associée à Hydrogène de France (HDF Energy), est déjà à pied d’œuvre à Dakhla sur son projet White Dunes dont le coût de la première phase de White Dunes est estimé à 20 milliards de DH.

C’est depuis 2021 que Majid Slimani, fondateur et président de Falcon Capital Dakhla, développe le projet White Dunes. En attendant la publication de la circulaire relative à l’Offre Maroc de l’hydrogène vert, attendue début 2024, qui devrait clarifier, entre autres, les conditions d’investissement ou encore d’attribution du foncier pour lequel 1,5 million d’hectares du domaine public ont d’ores et déjà été mobilisés en faveur des investisseurs par le gouvernement, il s’est associé avec Hydrogène de France (HDF Energy), dirigé par Damien Havard, qui sera actionnaire à 10 % de White Dunes, et le restant est détenu par Falcon Capital Dakhla, qui opère dans l’agriculture et l’eau, au Maroc et au Qatar, en plus de l’énergie.

HDF Energy, acteur mondial spécialisé dans le développement des infrastructures d’hydrogène, qui développe des projets d’hydrogène vert en Afrique du Sud, en Namibie, au Kenya, au Zimbabwe, au Mexique, en Guyane, en Indonésie, à Chypre, à la Barbade ou encore en Europe, ne se contentera pas uniquement de prendre une participation dans le capital : HDF Energy sera aussi chargé de la conception technique et du dimensionnement financier.

Il faut dire que pour conduire le projet White Dunes, Majid Slimani s’est entouré d’une équipe dotée d’une solide expérience dans les énergies renouvelables. A commencer par le directeur de Falcon Capital Dakhla, Anas Belmamoun, son directeur général, qui était auparavant vice-président monde pour le développement de l’hydrogène pour le groupe Reliance, après être également passé chez Engie et Total Eren.

Falcon Capital Dakhla s’appuiera aussi sur Hanane El Hamraoui, directrice industrielle chez HDF Energy et présidente de la récente filiale Hydrogène du Maroc, ainsi que sur Charlie Desmoulins, directeur des investissements du développeur français.

Les promoteurs du projet qui ont bouclé les études environnementales et de faisabilité, visent à produire 100 000 tonnes d’hydrogène vert à partir de 2028 dans la première phase de White Dunes, qui sera développée sur une superficie de 150 000 hectares, cela grâce à l’installation de 1,5 GW d’énergie éolienne et solaire photovoltaïque et d’un électrolyseur de près de 1 GW. A noter que si le coût global du projet est estimé à 100 milliards de DH, le coût de la première phase de White Dunes est évalué à 20 milliards de DH.

Falcon Capital Dakhla qui va recourir aux prêts bancaires et ouvrir également son capital à d’autres acteurs, en particulier des industriels consommateurs d’hydrogène vert, s’est déjà lancé dans la recherche de fonds pour laquelle elle est accompagnée par un cabinet de conseil et d’investissement international spécialisé dans le développement et le financement d’opérations d’infrastructures axées sur la durabilité.