Stéphane Séjourné aux Affaires étrangères : un coup dur à la reprise des relations Maroc-France

Le récent remaniement ministériel en France a porté Stéphane Séjourné au devant de la scène en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères dans le cabinet du Premier ministre Gabriel Attal. Proche collaborateur d’Emmanuel Macron et membre éminent du groupe Renew Europe au Parlement européen, Séjourné occupe désormais une position clé au sein du gouvernement français, les efforts de reprise des relations entre Rabat et Paris avortés ?

La nomination de Stéphane Séjourné en tant que chef de la Diplomatie française suscite des inquiétudes, notamment au Maroc, en raison de son rôle antérieur dans une résolution européenne critiquant le Royaume pour des prétendues violations de la liberté de la presse. C’est cette position même qui a entrainé la détérioration significative des relations franco-marocaines.

Le jeune politicien menait une campagne virulente contre le Maroc au sein du Parlement européen. Il a orchestré avec son groupe Renew une campagne de dénigrement du Maroc qui avait étonné par sa violence et la détermination de ses instigateurs », souligne le politologue Mostapha Tossa.

La nomination de Séjourné soulève des interrogations cruciales quant au futur des relations entre la France et le Maroc, ainsi que sur la position de la France à l’égard du Sahel et de l’Afrique en général. La perception de la France dans la région du Sahel, déjà confrontée à une montée du sentiment anti-français, pourrait être influencée par la manière dont Séjourné abordera ces questions délicates.

Cette nomination peut être perçue comme un défi diplomatique pour la France, étant donné le rôle antérieur de Séjourné dans la résolution critique du Parlement européen, susceptible de renforcer l’hostilité perçue envers la France au Maroc. Les répercussions de cette situation pourraient également impacter l’image de la France dans d’autres pays africains, notamment dans la région du Sahel.

Il reste à voir comment Séjourné abordera ces questions en tant que ministre des Affaires étrangères. Sa capacité à adopter une approche plus modérée et diplomatique sera cruciale pour maintenir des relations stables et positives avec le Maroc et d’autres partenaires africains. La capacité de Séjourné à apaiser les tensions, à construire des ponts et à promouvoir des relations harmonieuses pourrait contribuer à redéfinir positivement l’image de la France sur la scène internationale.

Néanmoins, la nomination de Séjourné représente un saut dans l’inconnu, avec des implications potentiellement significatives pour la politique étrangère française. Son passé militant anti-marocain pourrait nécessiter une clarification avec le Maroc, et sa compétence à manœuvrer habilement dans le paysage complexe des relations internationales sera déterminante pour l’avenir de la France sur la scène mondiale.