UIR et UCLA renforcent leur partenariat par la création du centre ACCESS

L’Université Internationale de Rabat (UIR) et l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) annoncent un nouveau jalon dans leur collaboration académique avec la signature de deux documents stratégiques le 6 décembre 2024.

Ce partenariat, initié en 2017, prend une nouvelle dimension grâce à la création du centre ACCESS, destiné à promouvoir des recherches interdisciplinaires sur des enjeux sociétaux et environnementaux.

Le renouvellement du Memorandum of Understanding (MoU) entre les deux institutions marque la continuité d’une collaboration fructueuse. Le centre ACCESS (America-Asia-Africa Center for Culture, Environment, Society, and Sustainability) est une initiative clé qui vise à étudier les transformations globales affectant l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est. Les recherches porteront notamment sur les changements environnementaux, les transitions démographiques et les questions de soutenabilité.

ACCESS s’intéressera aux défis liés à la précarité environnementale, à la résilience sociale, et à la conservation du patrimoine matériel et immatériel. Trois projets inauguraux ont été identifiés :

Écologie culturelle des montagnes au Maroc et aux Philippines. Vieillissement démographique et ses implications socio-anthropologiques. Archéologie maritime et héritage culturel sous-marin, avec un focus sur l’histoire transatlantique.

Ces projets mobiliseront des équipes multidisciplinaires des deux universités pour apporter des perspectives nouvelles sur des enjeux complexes.