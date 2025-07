L’UM6P renforce les liens avec la diaspora à Oslo

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en Norvège, a organisé lundi 14 juillet 2025 une rencontre à Oslo réunissant des talents marocains établis en Norvège. Cet événement a permis de présenter les initiatives de l’UM6P en matière de recherche, d’innovation et de collaboration avec la diaspora marocaine.

Lors de cette rencontre, l’ambassadrice du Maroc en Norvège, Nabila Freidji, a dévoilé la plateforme « Mor•way », premier outil numérique dédié à la structuration des compétences marocaines résidant en Norvège. Cette plateforme vise à fédérer les talents autour de projets à fort impact dans les domaines de la recherche, de l’ingénierie, de l’entrepreneuriat et des nouvelles technologies.

En associant l’expertise universitaire et l’engagement institutionnel, cette initiative entend dépasser les approches traditionnelles de mobilisation de la diaspora. Elle propose un cadre organisé facilitant la mise en réseau par affinités sectorielles, avec pour objectif de favoriser le transfert de compétences, l’intégration professionnelle et la co-construction de projets d’innovation entre le Maroc et ses communautés à l’étranger.

L’Université Mohammed VI Polytechnique s’inscrit dans ce dispositif en tant qu’acteur pivot. Forte de son expérience en matière de formation, de recherche appliquée et d’entrepreneuriat, l’institution ambitionne de jouer un rôle de passerelle entre les compétences de la diaspora et les priorités de développement du Royaume, dans une logique panafricaine.

Les échanges ont porté sur des opportunités concrètes dans des secteurs stratégiques identifiés par la vision royale, notamment la transition énergétique, la santé, les technologies de l’information et l’industrie. Des mécanismes d’intégration et de collaboration ont été explorés, dans le but de créer des dynamiques de long terme autour de projets innovants.

Plusieurs personnalités norvégiennes ont également pris part à la rencontre, traduisant l’intérêt croissant pour un dialogue bilatéral renforcé entre le Maroc et la Norvège, particulièrement dans le domaine des sciences appliquées et des technologies émergentes.