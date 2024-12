Mondial des Clubs: le jackpot mirobolant que doit toucher le Wydad Casablanca

Certes, le Wydad Casablanca n’a pas été gâté par le tirage au sort, mais les Rouge et Blanc pourront, du moins, se consoler de la somme faramineuse qu’ils devront toucher pour la simple participation à la Coupe du Monde des clubs, l’été 2025 aux Etats-Unis.

Mauvaise nouvelle: le club marocain, l’un des quatre représentants de l’Afrique, va évoluer dans un groupe très relevé en compagnie des Anglais de Manchester City, des Italiens de la Juventus Turin et les Emiratis d’Al Ain.

Bonne nouvelle : les participants devront percevoir des primes de plusieurs millions d’euros, dont le montant exact est gardé dans le plus grand secret par la FIFA, qui serait en pleine négociations avec les représentants des clubs.

Celle-ci n’a d’autre solution que de faire l’effort et partager une bonne part du gâteau avec les clubs, sinon elle risque d’essuyer le forfait des riches écuries européennes. Le Real Madrid et City ont menacé de ne pas se rendre en Amérique, si la prime n’est pas à la hauteur de leur standing et de leurs attentes.

Les médias spécialisés en Europe font part de grosses sommes, qui donneront le vertige au trésorier du Wydad. Ainsi, le journal français « L’Équipe » parle d’une somme comprise entre 30 et 40 millions d’euros, tandis que le quotidien espagnol « AS », réputé proche du Real, évoque un montant proche des 50 millions d’euros.

« Marca », autre média madrilène, rapporte que la FIFA veut faire du Mondial des Clubs le tournoi le plus lucratif de la planète. Sans donner de précision sur les dotations, Marca croit savoir que le vainqueur pourrait gagner aux alentours de 100 millions d’euros.

Dans tous les cas, le Wydad devrait profiter du bras de fer entre la FIFA et les clubs nantis du Vieux continent. Toute somme serait la bienvenue, pour que les Casablancais puissent s’extirper de leur crise financière étouffante et reconstruire un projet sportif dignes de leur histoire.