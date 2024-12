Maroc : Comicom annonce l’arrivée de la marque automobile chinoise BAIC

Acteur de référence dans la distribution des tracteurs et de matériel agricole et importateur exclusif des véhicules particuliers et utilitaires de la marque Mahindra, Comicom vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. La filiale du groupe Safari va prochainement introduire sur le marché marocain les véhicules de la marque automobile chinoise BAIC.

Le Maroc suscite l’intérêt croissant des opérateurs automobiles chinois. Dernière arrivée en date : celle de BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd.), une marque avec laquelle Comicom a signé un contrat d’importation et de distribution exclusives sur le marché automobile marocain. Parlons de cette marque automobile : présente dans plus de 110 pays, elle est reconnue pour ses solutions de mobilité de haute qualité intégrant les technologies les plus avancées, précise le communiqué de Comicom. Figurant parmi les cinq premiers constructeurs automobiles chinois, BAIC se distingue par son design avant-gardiste et ses technologies innovantes, notamment des solutions de connectivité avancées, des systèmes de conduite autonome, des systèmes de sécurité intelligents et des groupes motopropulseurs efficaces, ajoute Comicom.

Il faut dire que depuis 1958, l’entreprise est réputée pour la qualité et la fiabilité de ses véhicules, avec une production globale dépassant les 30 millions d’unités. BAIC est également reconnue comme la première marque automobile chinoise à avoir fabriqué un modèle 4×4. Proposant des véhicules dotés de motorisations thermiques, hybrides et électriques, l’industriel automobile propose des véhicules d’une performance fiable et d’une conduite confortable, adaptés aux besoins de tous les conducteurs, dixit le communiqué.

Quoi qu’il en soit, le lancement des véhicules BAIC par Comicom est planifié pour le deuxième trimestre de l’année 2025. Comicom entend proposer une large gamme constituée de berlines et de SUV à des prix compétitifs et au design moderne et attrayant, avec une attention particulière portée aux détails et aux finitions.