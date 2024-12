Face aux agressions subies par ses chauffeurs, inDrive appelle les autorités à agir

La plateforme de transport inDrive a publié une déclaration officielle dénonçant une récente attaque contre ses chauffeurs au Maroc.

L’entreprise appelle les autorités compétentes à mener une enquête approfondie et impartiale, en vue de traduire les responsables en justice et de prévenir la récurrence de tels incidents.

Dans sa déclaration, inDrive qualifie cet acte d’atteinte grave à la sécurité de ses chauffeurs et estime qu’il s’agit d’une violation flagrante de la loi. L’entreprise insiste sur la nécessité de traiter cette affaire avec toute la rigueur du cadre juridique marocain. Elle souligne également que de tels actes mettent en péril non seulement la sécurité de ses employés, mais également les contributions sociales et économiques que la plateforme offre aux communautés qu’elle dessert.

Suite à cet incident, inDrive insiste sur l’importance d’une enquête complète pour dévoiler l’ampleur des faits et garantir que de tels actes ne se reproduisent pas. L’entreprise rappelle que la sécurité de ses chauffeurs est essentielle pour assurer un service de qualité à ses utilisateurs et pour maintenir son impact social et économique dans les régions où elle opère.

En concluant, la plateforme réitère son engagement à promouvoir un environnement de travail sécurisé et respectueux pour ses collaborateurs, tout en demandant une réaction forte et rapide des autorités marocaines face à cette situation.