Vincent Besson : « BTechnologie incarne la synergie franco-marocaine pour relever les défis technologiques de l’avenir »

Le partenariat entre Accenture et Bouygues Telecom, fruit d’une collaboration de longue date, se concrétise à travers l’ouverture d’un centre d’excellence technologique à Rabat. Cette initiative stratégique vise à renforcer la synergie entre les écosystèmes technologiques français et marocain, tout en misant sur des expertises de pointe dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la 5G, la data science et l’ingénierie télécom.

Accenture et Bouygues Telecom, deux leaders dans leurs domaines respectifs, consolident un partenariat de plus de 25 ans en inaugurant un centre d’excellence technologique à Rabat. Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche stratégique, répond à des besoins croissants en ingénierie et opérations télécoms. Le Maroc a été choisi non seulement pour la qualité de ses ingénieurs et la proximité culturelle avec la France, mais aussi pour le dynamisme de son écosystème technologique et la qualité de vie qu’offre la capitale. Ce positionnement, appuyé par l’expertise locale et les infrastructures modernes, fait de Rabat un lieu idéal pour accueillir ce hub innovant. Ce centre, qui accueillera plus de 500 experts, ne se limite pas à un simple relais de compétences. Il ambitionne de devenir un moteur de développement pour l’écosystème technologique marocain, en créant des opportunités de formation et d’emploi à forte valeur ajoutée. En intégrant des technologies comme la 5G et l’intelligence artificielle, BTechnologie se positionne au cœur des défis technologiques de demain, tout en renforçant les liens stratégiques entre la France et le Maroc.

Pour le directeur exécutif d’Accenture Vincent Besson : « Cette initiative s’inscrit ainsi dans une vision d’avenir, où la collaboration internationale nourrit l’innovation et le progrès. » Dans cette interview exclusive accordée à Challenge, il fait le point sur ce projet.

Challenge. Pouvez-vous nous en dire plus sur la genèse du partenariat entre Accenture et Bouygues Telecom ?

Vincent Besson. « D’entrée, j’aimerais préciser qu’Accenture et Bouygues Telecom sont partenaires depuis plus de 25 ans et collaborent ensemble sur différentes initiatives. En effet, ce projet a été pensé par Bouygues Telecom dans le cadre de ses besoins en termes d’expertises de haut niveau sur les métiers de l’ingénierie et des opérations réseau télécom et informatique. Le partenariat avec Accenture est né dans ce cadre, après une consultation des acteurs qui pouvaient nous accompagner dans ce projet. »

Pourquoi avez-vous choisi Rabat, et plus précisément Yacoub El Mansour, pour établir ce centre d’excellence ?

« Le choix de Rabat s’inscrit dans le prolongement de l’implantation d’Accenture via AFD.Tech, et nous avons souhaité capitaliser sur ce positionnement et le développer. Il faut également noter que le choix de Rabat a fait l’objet de réflexions poussées en termes de bassin d’emploi, qualité de vie, écoles, etc. Et clairement, nous pensons que Rabat combine l’ensemble des qualités d’une ville où il fait bon vivre et travailler. »

Quel rôle le Maroc joue-t-il dans la stratégie technologique globale de vos entreprises ?

« Le choix du Maroc est stratégique pour Accenture, avec la création de centres d’excellence technologique de haut niveau pour nos clients européens. La qualité des formations des ingénieurs, des infrastructures, et les relations privilégiées avec la France sont autant d’atouts pour poursuivre le développement de nos activités en proximité avec la France. En ce qui concerne le groupe Bouygues Telecom, il travaillait déjà avec le Maroc à travers des partenaires. Et le groupe Bouygues est très implanté dans ce pays. La qualité des ingénieurs marocains, la proximité entre nos deux pays et les moyens mis en œuvre pour être à la pointe sur le digital font que le Maroc prend une part importante dans leur écosystème, en complément de leurs ressources et de leurs prestations en France. »

Quels sont les principaux domaines d’expertise qui seront développés au sein de BTechnologie ?

« Les domaines sont variés. On est sur la plupart des métiers de l’IT, notamment la dimension ingénierie télécom, le développement informatique, l’IA, etc., sur la totalité du scope de l’opérateur. »

Comment prévoyez-vous d’intégrer des technologies comme la 5G et l’intelligence artificielle dans vos projets au Maroc ?

« D’ores et déjà, les équipes marocaines travaillent sur des projets et/ou activités où l’IA prend une part de plus en plus importante ; c’est également le cas de la 5G et d’autres technologies réseau. »

Quels seront les bénéfices directs de ce centre pour l’écosystème technologique marocain ?

« BYTEL est un acteur important en France, qui gère et fait évoluer ses infrastructures techniques pour qu’elles soient en permanence à la hauteur de ce que nos clients attendent. Le Maroc va pouvoir — et peut déjà, à travers ce partenariat — apporter une valeur ajoutée propre tout en bénéficiant d’expériences nouvelles. De plus, le centre d’excellence BTechnologie va mettre en œuvre les méthodes et outils technologiques de pointe et ainsi participer au développement de compétences à très forte valeur ajoutée. La formation et l’évolution des ressources sont au cœur du projet de BTechnologie. Et il faut surtout préciser que cette initiative renforcera le partenariat entre les écosystèmes français et marocain dans des domaines d’avenir autour des réseaux et des systèmes d’information. »