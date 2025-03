Bourse de Casablanca: le Masi s’apprécie de 2,93% en février

Le Masi, indice phare de la Bourse de Casablanca, a terminé le mois de février sur une hausse de 2,93% à 16.723,79 points (pts), profitant notamment de la bonne tenue des secteurs de transport, de l’électricité et des mines.

Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a gagné 3,21% à 1.360,81 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 2,16% à 1.170,67 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 1,18% à 1.723,78pts.

Ce mouvement haussier trouve son origine dans plusieurs secteurs, dont le Transport (+20,34%), l’Electricité (+17,62%) et les Mines (+11,58%) qui ont réalisé les meilleures performances. A l’opposé, la « Chimie » (-5,97%), l’ »Industrie agricole » (-5,63%) et les « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (-5,31%) ont enregistré les plus mauvaises performances.

Les échanges ont dépassé 9,76 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Itissalat Al-Maghrib avec une part de 12,39%, Attijariwafa Bank (7,88%) et Sodep-Marsa Maroc (7,62%).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été affichées par Fénie Brossette (+46,10% à 180 DH), Sonasid (+21,97% à 1.410 DH), Sodep-Marsa Maroc (+20,34% à 729 DH), Managem (+18,54% à 3.900 DH) et TGCC SA (+18,10% à 659 DH).

Par contre, Eqdom (-13,86% à 1.050 DH), Zellidja SA (-13,01% à 127 DH), Réalisations mécaniques (-10,84 % à 408,05 DH), SMI (-9,97% à 2.104 DH) et Addoha Douja Promotion (-6,76% à 41,77 DH) ont accusé les plus fortes baisses.