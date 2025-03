Véhicules utilitaires et camions : le chinois Forland Motors débarque au Maroc

Spécialisée dans le segment des véhicules industriels, Bamy Trucks Maroc vient d’ajouter une nouvelle carte automobile à son panel de marques. En effet, cette filiale du Groupe Bernard Hayot (GBH) commercialise depuis peu les véhicules utilitaires légers et les camions de la marque automobile chinoise Forland Motors.

C’est en présence d’un parterre de personnalités dont Lionel Labescat, Directeur général de Bamy Trucks Maroc, Li Changlin, l’Ambassadeur de Chine au Maroc, Dong Yongsheng, Directeur général de Forland, Sun Chaoshan, Vice-Président des Ventes Globales chez Forland, et Adil Badr Ezzaman, Directeur de marque Forland Motors Maroc, entre autres, que Bamy Trucks Maroc a effectué en grandes pompes le lancement de la nouvelle marque Forland Motors. « Cette arrivée n’est pas simplement l’introduction d’une nouvelle marque, mais une véritable transformation qui répond aux attentes des transporteurs marocains et accompagne la dynamique économique du pays », a souligné dans son allocution d’ouverture M. Labescat.

Lire aussi | Réseau : Kia Maroc s’implante à Béni Mellal

Pour sa part, le Directeur général de Forland, Dong Yongsheng, a précisé que « l’implantation de Forland au Maroc s’inscrit dans un partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine. En effet, depuis plusieurs années, les relations économiques sino-marocaines ne cessent de se renforcer, notamment dans le domaine industriel et automobile ». Objectif de cette nouvelle marque : fournir des solutions modernes et accessibles, en mettant à disposition des transporteurs des véhicules de dernière génération, alliant technologie, endurance et compétitivité, dixit ses représentants.

Lire aussi | Partenariat : Kia Maroc soutient les têtes de série du padel marocain

Justement, Forland Motors s’appuie sur une large gamme de véhicules, dont le poids total en charge oscille entre 2,4 tonnes et 9 tonnes. De quoi susciter l’intérêt des professionnels du transport. Dans le détail, le modèle T5e est spécifiquement conçu pour le transport personnel. Il est principalement utilisé pour la vente de nourriture, de literie, de meubles et autres petits chargements, ainsi que pour les livraisons finales. L’engin se voit animé par un 1,2 litre essence de 92 chevaux. Toujours dans la gamme de véhicules Forland, on recense également le modèle L5e qui convient lui aussi au transport personnel. Il se voit animé par un bloc diesel 1,8 litre délivrant 123 chevaux. De son côté, le L5n se spécialise dans la distribution urbaine et périphérique. Il est animé par un 2,3 litres développant 170 chevaux, réputé pour son endurance et sa consommation mesurée.

Lire aussi | Geely Maroc : un nouveau SUV et des ambitions renouvelées en 2025

Quant au L5, il convient aux entreprises de logistique, aux opérations de location et de transport individuel. De quoi séduire une clientèle composée de PME ainsi que des organismes gouvernementaux. Par ailleurs, ce modèle se caractérise notamment par son grand espace de chargement et se voit animé par un 3,0 litres 16 soupapes développant 170 chevaux. Selon Adil Badr Ezzaman, patron de Forland Motors au Maroc, « le rapport qualité-prix de la gamme de véhicules commercialisés est compétitif et permet à la marque de se positionner comme une alternative de poids par rapport à la concurrence ». Faut-il souligner que cette coopération automobile sino-marocaine ne se limite pas uniquement au domaine commercial, mais inclut également une collaboration industrielle pour l’assemblage local.

Lire aussi | Prix de la meilleure performance qualité : Kia Maroc se distingue à nouveau

Et pour cause ; plusieurs modèles de Forland Motors sont assemblés directement au Maroc via une plateforme de montage local, qui assure un assemblage CKD de belle facture et conforme aux standards internationaux, avec une main-d’œuvre marocaine qualifiée, toujours selon le staff de la marque. « Forland au Maroc est plus qu’une simple marque automobile, c’est une vision du transport et du développement économique », a ajouté le Directeur général de Forland, Dong Yongsheng.