Secteur industriel : croissance de la production et des ventes en janvier 2025

Selon les données de Bank Al-Maghrib (BAM), l’activité industrielle dans le Royaume a connu une augmentation significative en janvier 2025, marquée par une hausse notable de la production et des ventes. Une progression qui témoigne de la dynamique positive du secteur industriel marocain en ce début d’année.

Dans le détail, le Taux d’Utilisation des Capacités (TUC) se serait stabilisé à 78 %, indique BAM dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture industrielle. Par branche d’activité, la production aurait augmenté dans la chimie et parachimie ainsi que dans le textile et cuir. En revanche, elle aurait stagné dans l’agroalimentaire et diminué dans la mécanique et métallurgie.

Lire aussi | Le chiffre d’affaires de CMGP Group augmente de 12,2% en 2024, à 2,3 MMDH

Quid des ventes ? Elles auraient progressé dans toutes les branches, à l’exception de la mécanique et métallurgie où elles auraient stagné. Par destination, elles se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger. S’agissant des commandes, elles auraient augmenté dans toutes les branches hormis la mécanique et métallurgie où elles auraient reculé. Toutefois, les carnets de commandes se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches, sauf dans l’agroalimentaire où leur niveau ressort plutôt normal.

Lire aussi | Eau potable : 41 MDH investis par l’ONEE à Taounate, Sidi Kacem et Moulay Yaacoub

Toujours selon BAM et pour les trois prochains mois, les industriels anticipent une hausse de la production et des ventes dans l’ensemble des branches, à l’exception de la chimie et parachimie, où elles devraient stagner et baisser dans le textile et cuir. Toutefois, près d’un tiers des entreprises expriment des incertitudes quant à l’évolution de la production.