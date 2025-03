CUPRA Maroc : un showroom inédit et un nouveau modèle [Vidéo]

C’est ce qui s’appelle faire coup double ! En plus d’inaugurer son nouveau showroom flambant neuf situé sur le Bd Driss Slaoui à Anfa-Casablanca, CUPRA Maroc a également dévoilé le nouveau Formentor, un SUV coupé qui entend séduire la clientèle par son design affirmé, sa liste d’équipements de confort et de sécurité bien fournie et ses qualités dynamiques sur l’asphalte.

Parlons-en de ce showroom ! Selon Adel Adam Zerrouk, Directeur des marques SEAT & CUPRA Maroc, cette nouvelle plateforme incarne bel et bien l’univers CUPRA, à savoir un lieu où passion automobile et innovation se rencontrent. Imaginé comme un centre d’expérience, cet espace invite les passionnés de performance et de design à plonger dans l’ADN de la marque, offrant un cadre à la fois exclusif et immersif, dixit M. Zerrouk. Quid de ce Formentor restylé ? Il s’agit du modèle le plus vendu de la marque en Europe, mais aussi au Maroc. Concrètement, l’engin s’offre un petit coup de jeune et revient avec un design plus affirmé, ce qui se traduit à l’avant par une signature lumineuse triangulaire à LED joliment crayonnée, en plus de feux Matrix LED offrant un éclairage adaptatif et intelligent.

Ajoutez-y une silhouette d’ensemble très dynamique et conforme aux canons stylistiques de la marque, une palette de couleurs de carrosserie bien dans l’air du temps et de jolies jantes en alliage allant jusqu’à 19 pouces. L’habitacle joue lui aussi la carte de la nouveauté avec l’emploi de matériaux haut de gamme, durables et surtout bien agencés. Les sièges baquets sont, comme à l’habitude de CUPRA, disponibles en Alcantara ou en cuir. Le poste de conduite est quant à lui centré sur l’expérience utilisateur, disposant d’un écran tactile de 12,9 pouces et d’un tableau de bord numérique configurable, offrant un maximum de connectivité et de personnalisation.

Sous le capot du Formentor, on retrouve une valeur sûre, à savoir un 2,0 litres TDI de 150 chevaux, offrant un couple maximal de 360 Nm, le tout se voyant animé par une boîte de vitesses DSG à 7 rapports. Pour renforcer encore plus le dynamisme de l’engin sur la route, son châssis a été optimisé et se voit associé à une suspension adaptative (DCC). Un cocktail technique qui permet de maximiser les performances et d’offrir une conduite dynamique, voire sportive pour les amateurs du genre. Comptez un tarif d’attaque de 395 900 DH pour repartir au volant de l’engin (finition d’entrée de gamme « Sport Ed »)

À noter que lors de cet événement, CUPRA Maroc a également annoncé la signature de partenariats avec quatre ambassadeurs marocains de la marque dans le padel, à savoir Mamoum Mchiche Alami, Ali Mekouar, Rita Atik et Zeinab El Houari. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de la marque de renforcer sa présence dans ce sport en plein essor et d’affirmer son positionnement mondial en tant que sponsor officiel du padel.